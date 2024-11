Basta una sottile pioggia per formare grosse pozze d’acqua; se la pioggia aumenta dalle pozze si passa ai laghetti. Succede dovunque, anche nel parcheggio di fronte al campo Tharros (nella foto di Alessandra Chergia), destinato anche ai camperisti e asfaltato neppure da un mese. È il caso di rispettare le quote stradali, dando uno sguardo ai pozzetti di scolo, sempre che ci siano. ( a.m. )

