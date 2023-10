«Con la pesca dei ricci il nostro riscatto sociale» 

Uno sguardo su un’amara e autentica realtà, la vita degli ex carcerati. Una fetta di società ignorata e lasciata in penombra, ma non agli occhi di Pietro Mereu, il regista ogliastrino che nel 2018 ha portato la storia dei detenuti sul grande schermo con “Il clan dei ricciai”, accendendo un faro sull’emarginazione e la battaglia quotidiana per il reinserimento.

Un docufilm, proiettato nuovamente giovedì alla Manifattura, dal sapore crudo, un racconto sulla verità, il dolore, il passato lacerato dagli errori e dalla disperazione e poi la rinascita, il senso di rivalsa sulla vita, la voglia di essere migliori, di costruire, progettare e sognare.

«Mi sono aperto»

«Sono riuscito ad aprirmi grazie a Pietro, che è stato capace di ascoltarmi», racconta Gesuino Banchero, 66 anni di Sant’Elia. «Era un momento in cui avevo bisogno di confessarmi, di buttare fuori parecchi mostri. Tante cose della mia storia non le conosceva neanche mia moglie. Non è stato facile, un tuffo doloroso nel passato».

Una testimonianza analoga arriva anche da un altro componente del cast, Simone Mattana, 34 anni, nato e cresciuto nel Villaggio dei Pescatori. «Inizialmente c’era dell’imbarazzo, ma Pietro è stato bravissimo a metterci a nostro agio. Si è creato subito il feeling, è riuscito a entrare nel nostro mondo in punta di piedi, con rispetto, umiltà e sensibilità».

Giovedì Mattana si è rivisto per la prima volta sullo schermo: «È stato molto emozionante, mi ha fatto piacere vedere tante persone avvicinarsi per conoscermi e scambiare opinioni. Rivedermi dopo 10 anni dalle riprese è stato molto toccante, in quel periodo ero alla fine dei problemi e all’inizio di una nuova vita», spiega. «Ho rivisto un ragazzino che ha fatto degli errori e ha pagato, mi porto alle spalle un passato che mi ha fatto crescere. Ora mi guardo e vedo un uomo».

Banchero racconta un retroscena del docufilm: «È stata tagliata una scena dove raccontavo una brutta violenza avvenuta in famiglia. La ricordo come se fosse ieri, mi è stata rubata l’infanzia. Ho iniziato a lavorare a soli 12 anni, non ho avuto il tempo di essere un bambino, la vita è in debito con me».

Mattana spiega la sua rinascita: «Mi sono distaccato da luoghi, amici e situazioni dannose e ho abbracciato un’altra vita, in una vita migliore. Non mi pento degli sbagli che ho fatto, mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi», prosegue. «La mia svolta è avvenuta nel 2011, grazie a un pescatore che mi ha portato con sé in barca, lui ha creduto in me, mi ha dato una seconda chance. Da quel momento mi si è aperta una nuova strada. Oggi sono un barcaiolo, assistente sommozzatore e pescatore autonomo nella Laguna di Santa Gilla durante l’estate».

La svolta

«La mia vita non è cambiata dopo Il clan dei ricciai, proseguo la mia attività in mare e aiuto tante persone che come me hanno un passato difficile e stanno provando a rimediare agli errori commessi», sottolinea Banchero. Anche Mattana, unico pescatore superstite al Villaggio di Giorgino, racconta simili esperienze: «Ho aiutato tossicodipendenti e altri delinquenti, li ho portati in barca con me, qualcuno mi ha dato soddisfazioni, mentre altri hanno proseguito verso una strada sbagliata».

Dal film alla realtà. L’ipotesi della riapertura, a fine anno, della pesca del riccio sembra concretizzarsi. «Ci sono i presupposti, il periodo consentito dovrebbe partire dal 1 dicembre fino all’ultima settimana di aprile, dalle 7 alle 13, ci fermeremo la domenica e il lunedì. È un sistema che crea 600 buste paga, con un indotto di circa 3 milioni di euro. Se si chiude l’attività di pesca aumenta l’abusivismo», spiega Banchero.«Se riprendiamo la pesca del riccio sono contento, ho una famiglia da mantenere», sottolinea Mattana.

