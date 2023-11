Con la parata su Puscas Scuffet si è ripreso la Serie A «La mia grande chance» 

Una parata per gridare al mondo che lui, Simone Scuffet, quella Serie A che lo aveva ripudiato non vuole mollarla più. Una parata speciale, quella sul genoano Puscas, a blindare la terza vittoria in otto giorni che il portiere friulano ha raccontato ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Sperando che finalmente si guardi più al presente e al futuro, lasciando alle spalle il passato. «Che è fondamentale, perché aiuta a crescere. Tutto fa esperienza, ma se n’è parlato abbastanza...».

Una grande per ripartire

Quando Ranieri ha deciso il ribaltone, dopo gli errori di Radunovic, Scuffet non ha battuto ciglio. Come quando, due anni fa, aveva salutato l’Italia per andare prima a Cipro e poi in Romania con un solo obiettivo, tornare in Serie A dalla porta principale. L’esordio contro la Roma, poi le conferme contro Salernitana, Frosinone e Genoa. Quei 10 gol al passivo, seppure senza colpe, sono un peso. Poi ecco l’intervento miracoloso che può cambiare la storia. «Ho provato a chiudere lo specchio al massimo, era una situazione disperata, era da solo. A volte va bene, a volte va male». Stavolta è andata benissimo. Il modo migliore per prendersi il Cagliari. «Cerchiamo sempre di farci trovare pronti quando il mister dà l’opportunità. Sto raccogliendo quello per cui sono venuto qui, cercare di crearmi le mie chance».

L’attimo fuggente

Mica facile, per un portiere, aspettare il momento giusto: «È un ruolo in cui difficilmente si cambia in corso di partita, quindi o giochi o non giochi», spiega Scuffet. «L’importante è lavorare al massimo in settimana, vivendo anche gli allenamenti come fossero partite. Perché prima o poi l’occasione arriva». E quando arriva, l’importante è coglierla al volo, senza dimenticare che il gruppo viene prima di tutto: «Cos’ho detto a Boris? Niente, quando il gruppo è composto da ragazzi intelligenti e seri, non c’è bisogno di dire nulla. Come cercavo di farmi trovare pronto io, ora tocca a Radunovic e Aresti, con l’aiuto di un preparatore bravo come Bressan che lavora sull’aspetto tecnico e umano». Ripartendo dal miracolo su Puscas: «Fare una parata così dà più fiducia nel lavoro che si fa. Purtroppo in Serie A ci sono attaccanti che la piazzano sempre all’angolino. Ora devo solo continuare a lavorare».

Testa ai bianconeri

Il Cagliari si prepara all’esame Juve: «In Serie A tutte le squadre si possono battere. Loro sono fortissimi, ma noi stiamo lavorando da gruppo. I risultati ci danno fiducia, senza essere presuntuosi. Siamo fuori dalla zona rossa, ma di pochissimo, quindi servirà la stessa umiltà che ci ha permesso di ribaltare lo 0-3 col Frosinone. Quel giorno abbiamo deciso che la partita non era finita e andava giocata fino alla fine».

Decisivo anche il martellamento di Ranieri, che chiede di non arrendersi mai: «Il mister ha un’esperienza immensa, quello che dice succede. E quando dice che le partite non finiscono fino a quando l’arbitro non fischia, possono esserci risultati così». Finale dedicato alla scuola dei portieri friulana, partendo dall’amico Vicario: «Quando mi ha cercato il Cagliari, proprio lui mi ha parlato benissimo della città. Non mi sorprende quello che sta facendo al Tottenham, io sono un suo grandissimo fan. Con lui, Provedel e Meret siamo cresciuti tutti insieme, fin da giovani. C’era stimolo reciproco, la voglia di imparare e tenere il livello più alto possibile e questo ha aiutato a migliorare la competitività».

