Con la Panda contro l’auto dei carabinieri 

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina in via Nazionale a Gonnosfanadiga. Nello scontro – che per fortuna non ha provocato feriti – è stata coinvolta un’auto dei carabinieri.

Tutto è accaduto poco prima delle tredici quando Flaviana Piras, 54enne di Gonnosfanadiga, per ragioni ancora in fase di accertamento, mentre procedeva al volante della sua Fiat Panda proprio in via Nazionale in direzione di via Cagliari si è scontrata contro la radiomobile dei carabinieri della compagnia di Villacidro che procedeva nella stessa direzione.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l’impatto ha provocato danni ai due mezzi. In molti sono corsi a vedere cosa fosse accaduto e così all’ora di pranzo via Nazionale si è affollata di curiosi. La strada dopo l’incidente è stata liberata in fretta per consentire la regola viabilità.

