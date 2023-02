«Con la nuova Agenzia delle Entrate rinasce la periferia» 

Sessanta milioni di euro (dieci milioni in più rispetto al progetto iniziale per colpa del caro materiali), tre anni, massimo tre e mezzo (fine 2026), per vederla realizzata. Il progetto della nuova sede dell’Agenzia delle Entrate attorno a via Po (che ospiterà 600 dipendenti) corre veloce: entro la fine di marzo dovrebbe essere pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e quindi potranno essere avviati i lavori. Il progetto dell’Agenzia, che rappresenta un modello per efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, corre di pari passo con il piano di riqualificazione di tutta l’area, tra via Simeto, Elmas, via Po: perché si inserisce in un contesto territoriale già interessato dal “progetto periferie” portato avanti dal Comune e si interconnette con la città.

La commissione urbanistica, già tempo fa, ha portato all’attenzione del Consiglio (che l’ha approvato all’unanimità) un ordine del giorno che impegna sindaco e Giunta a programmare e mettere in atto azioni e interventi per la rigenerazione urbana di questo ambito territoriale, al fine di superare lo stato di marginalità economica e sociale, la carenza di servizi e l’assenza di spazi pubblici per la socializzazione (in particolare di aree standard destinate al verde pubblico e allo sport). Su questo, l’assessore e vicesindaco Giorgio Angius, anche lui presente durante il sopralluogo della commissione, evidenza che «l’amministrazione comunale ha in programma la riqualificazione dell’intera area in rapporto con la laguna di Santa Gilla nell’ambito di uno sviluppo sostenibile della città che valorizzi al meglio il patrimonio ambientale».

RIPRODUZIONE RISERVATA