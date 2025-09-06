Con la musica il parco risorge 

Fuori i vandali, riecco le famiglie. Non si era mai visto così vivo, il parco Matteotti, il giardino in via Marconi al centro della città. Se la riqualificazione non era bastata a tenere fuori vandali e balordi, ci riescono le iniziative con musica fino alle 24, un grande orso e Minnie e Topolino per divertire i bambini. Basta poco perché l’area ritorni a essere quello che era prima: il parco delle famiglie dove divertirsi, dove poter restare fino a tardi.

La rassegna

È un successo l’iniziativa Pinta Quartu, iniziata venerdì e che andrà avanti anche oggi dalle 18 alle 24, organizzata dal centro commerciale naturale Sant’Elena Imperatrice con la direzione artistica di Carlo Angioni e in collaborazione con Let’s rox animazione. Il connubio tra stand degli artigiani, musica e animazione per i bambini si è rivelato vincente e anche ieri in tantissimi hanno affollato il parco fino a notte. «Bello rivedere il parco così vivo, è stata una sorpresa», dice Simonetta Berardi mentre accompagna il nipotino per le foto con il grande pupazzo dell’orso, «è un’iniziativa interessante e speriamo che non sia l’ultima».

Scenario mutato

Sembrano lontanissimi i giorni, appena qualche settimana fa, in cui i carabinieri proprio nel parco Matteotti arrestavano un minorenne per spaccio. Adesso c’è spazio solo per le risate dei bambini, per le chiacchiere dei genitori, per la musica di artisti emergenti e gruppi affermati. «Fa piacere uscire di casa e trovare serate come queste», commenta Teresa Scorano, 76 anni, «c’è allegria e poi incontri persone che conosci on cui parlare». Seduto a fianco c’è Giorgio Mocci, anche lui di 76 anni: «Sarebbe bello se lo facessero più spesso: soprattutto la domenica, quando la città è un deserto e non si sa dove andare». E ancora Luciana Utzeri: «In genere a una certa ora al parco scatta il coprifuoco perché è spesso frequentato da persone poco raccomandabili, invece se porti la musica, se fai divertire i bambini, è di nuovo il parco di tutti».

Il Municipio

Soddisfatta l’assessora al Commercio, Rossana Perra: «Pinta Quartu», commenta, «è un modo per rendere vivi spazi come il parco Matteotti consentendo di fare le cose che piacciono di più alla gente: ascoltare musica, assaporare arte, spettacoli, esperienze da vivere insieme, di vedere in modo diverso le tradizioni. Un modo bellissimo per creare aggregazione e portare così anche cultura».

I prodotti artigianali

Tantissimi anche gli artigiani presenti con le loro creazioni, tutte rigorosamente fatte a mano. Come le collane realizzate con ragnatele da Chiara Pisano, 26 anni: «Abito in campagna e trovo tantissime ragnatele soprattutto negli alberi. Le prendo con delicatezza, ci spruzzo sopra il colore bianco, poi un aggrappante e alla fine incastono con la resina». Oltre alle collane, nel suo stand ci sono anche le bambole horror e tanti gioielli sullo stesso tema. E poi ci sono Cristian Serrau e Michela Cabiddu, che utilizzano una stampante laser per incidere e tagliare legno, tiglio e balsa e creare orecchini, collane, inoltr e una simpatica gelateria con i coni tutti rigorosamente in legno «colorati a mano da noi».

