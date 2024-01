Con la moto sulle dune nonostante i divieti d’accesso 

Capodanno in spiaggia scorrazzando con la moto sulle dunette della spiaggia di Is Solinas. È quanto è successo ieri, intorno alle 14.30 ne litorale di Masainas dove, nei giorni scorsi, era stata effettuata una grande operazione di pulizia.

I motociclisti, con casco integrale e senza targa, e incuranti del divieto di accesso in spiaggia con mezzi a motore, hanno percorso la spiaggia in direzione Porto Botte e ritorno salendo persino sulle dune presenti a ridosso della spiaggia stessa, area che fa parte anche del progetto di rinaturazione di habitat sensibili come le dune.

Evento non nuovo, già nei giorni scorsi, un episodio simile è avvenuto nella spiaggia di Porto Pino. «Ho voluto segnalare l’accaduto su una pagina social che parla del paese sperando di arrivare sino al sindaco - racconta Margherita Bratti, da alcuni anni residente nel Basso Sulcis - ma sulla mia pagina sono stata attaccata ingiustamente: ho segnalato solo una scorrettezza, visto il divieto violato». Dello stesso avviso Albano Salis della Marevivo: «Non ho parole, è un fatto gravissimo, in questi casi bisognerebbe chiamare subito le forze dell’ordine per farli fermare subito». Disgustato anche Giorgio Pinna, capitano della compagnia barracellare: «Faremo il possibile perché questi episodi non accadano». Lo conferma anche l’assessore all’Ambiente Francesco Secci: «Sono fortunati che attualmente non ci siano ancora i controlli, ma a breve, con il pattugliamento della compagnia barracellare, queste persone avranno vita difficile».

