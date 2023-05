Nuova stagione turistica e vecchi problemi: ancora una volta a tutta velocità con la moto sulle dune di Piscinas. Questa volta protagonisti di un film visto e rivisto sono due turisti tedeschi che con una due ruote hanno attraversato la spiaggia, rimanendo insabbiati, tanto che uno è stato costretto a scendere per aiutare l’amico a liberarsi. Proprio nel bel mezzo della bravata i due sono stati immortalati con il telefonino e le immagini sono state inviate all’assessore all’Ambiente di Arbus, Simone Murtas: «Ho trasmesso tutto al Corpo forestale. Confidiamo in un’immediata identificazione di questi personaggi, grazie alla targa ben visibile».

La moto

È successo nel pomeriggio del primo maggio, con i primi turisti sulla spiaggia di Piscinas, anche per via della festa del lavoro celebrata nel vicino villaggio minerario di Ingurtosu. Fra questi un centauro e l’amico che hanno deciso di trascorrere la ricorrenza rovinando un habitat naturale protetto, senza porsi minimamente il problema dello sfregio che avrebbero arrecato al fragile equilibrio legato alle formazioni dunali. Non è da escludere la buona fede, considerata la presenza di «tanti occhi vigili e attenti puntati su di loro» e poi il chiosco aperto. La vista dei due, uno in sella e l’altro dietro a spingere, non è sfuggita infatti ai tanti ospiti che li hanno fotografati e filmati. Gli uomini della Forestale sono arrivati subito sul posto, ma della moto neppure l’ombra, visibili invece lo scempio che le due ruote hanno lasciato, lunghi solchi profondi sulla sabbia. Il Corpo forestale e la Polizia municipale di Arbus sono ora sulle loro tracce: con la targa ben visibile sarà facile raggiungerli e multarli per quel divieto che ormai è diffuso su tutti i siti, in nome del danno a un ecosistema molto fragile.

Il Comune

«Piscinas – dice il sindaco di Arbus Paolo Salis – è un luogo che va tutelato, un patrimonio naturale frutto di un processo dinamico in continuo movimento, influenzato dal vento e dal moto ondoso. Per questo è importante dare il via libera all’ecoparco “Montevecchio – Dune di Piscinas”. A dire il vero le azioni che arrecano danno al sistema dunale ci sono sempre state, la differenza è che ultimamente sono troppo frequenti. Continuando così il rischio di un danno irreparabile è molto alto». Salis ricorda che presto dovrebbero arrivare le telecamere: «Abbiamo i soldi, 50 mila euro, il via libera della Prefettura e del Garante della privacy. E poi le richieste di tante persone che ci invitano a metter in campo progetti per conservare Piscinas così come la natura l’ha creata».