Con la moto contro un’auto: ferito al Brotzu 

Un motociclista è rimasto ferito durante la notte dopo un incidente vicino a Porto Corallo. L’uomo, Piero Bordoni, 57 anni, residente a Villaputzu, è stato subito soccorso e accompagnato con una ambulanza all’ospedale Brotzu con la prognosi riservata per dinamica. Ora si trova ricoverato nello stesso ospedale per ferite in diverse parti del corpo. Non corre pericolo di vita.

Secondo le prime indiscrezioni, il motociclista avrebbe impattato contro lo sportello di un’auto che, stando a una prima ricostruzione ancora tutte ancora da verificare, era impegnata in una manovra. Il centauro è finito pesantemente a terra. Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto è così arrivata una ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito all’ospedale Brotzu. L’uomo è stato subito visitato e ricoverato. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito. (r. s.)

