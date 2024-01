Con la moto contro un suv 

Lo schianto della sua Suzuki contro un Suv Bmw non gli ha lasciato scampo. Carbonia, che nel 2023 soprattutto sulla Sp2 ha pagato un tributo di sangue pesantissimo, è costretta a piangere un altro giovane. Stavolta la tragedia che ieri attorno alle 11 è costata la vita ad Andrea Biggio, 39 anni da compiere fra due mesi, sul tratto terminale dell’asse passante ovest (in quel punto chiamato via Aspromonte) che dalla stazione intermodale alla fine immette (dopo la rotonda di Is Meis) alla strada statale 126.

L’incidente

L’impatto fra la moto del centauro e l’auto è avvenuto nel cuore dell’ultima (insidiosa) curva prima del rettilineo che porta alla Statale. Andrea Biggio, alla guida di una nuova Suzuki di grossa cilindrata ritirata pochi giorni fa, era diretto verso l’uscita della città (quindi per la moto la curva risultava ad uscire), la Bmw X3 condotta invece da un 43 enne di Carbonia, Alberto Romano, si dirigeva verso il centro.

I rilievi

Saranno i carabinieri, giunti sul posto con le pattuglie di Carbonia, Sant’Antioco e Cortoghiana, a stabilire l’esatta dinamica della tragedia. Ma da un’ipotesi abbastanza fondata, sembrerebbe che sia stato il giovane centauro a perdere il controllo della due ruote che, forse strisciando sull’asfalto per alcuni metri, si è schiantata sotto la macchina. La Bwn era all’interno della sua corsia di marcia.

Il corpo di Andrea Biggio è rimasto esanime sulla strada, quasi sotto il paraurti e con la moto a fianco, in parte adagiata sul cordolo a breve distanza della pista ciclabile che corre parallela alla Statale. Considerata la violenza dell’impatto, è stando ai primi accertamenti medici il giovane sarebbe morto sul colpo. La vettura ha riportato danni soltanto nella parte inferiore. Il conducente era in stato di choc.

Il dolore

Poco dopo l’arrivo di carabinieri, dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, delle ambulanze dei volontari Auser e della medicalizzata dell’ospedale Sirai, sul posto è giunto anche il padre del ragazzo, Paolo Biggio, e gli amici più stretti di Andrea e della sua famiglia. Scene strazianti. La notizia della tragedia si è diffusa in città in un baleno.

Andrea Biggio, operaio in uno stabilimento del vicino polo industriale di Portovesme in cui lavora anche il padre, era molto stimato. E a piangerlo sono tantissimi suoi amici con alcuni dei quali condivideva la passione per la storia della città del carbone. Di sera, molti si sono recati alla camera mortuaria del cimitero di Carbonia per stringersi a fianco ai suoi familiari.

I pericoli

Il 2024 per Carbonia si apre dunque con un altro incidente mortale avvenuto nel perimetro cittadino, a due anni e mezzo di distanza dalla tragedia che si portò via la giovanissima Beatrice Arru, la studentessa di sedici anni deceduta nello scontro fra due auto che avvenne all’incrocio fra le vie Gramsci, Satta e Costituente. Ma non è stato da meno il 2023 che, sulla provinciale 2, da Portoscuso a Villamassargia e poco oltre, ha costretto a registrare un sfilza di incidenti tragici con il bilancio di dodici morti.

