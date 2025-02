Con la moto contro un camion 

C’è una nuova croce sulla strada provinciale 198 in prossimità del bivio di Nurri. É quella di Davide Camedda, classe 1981 di Cabras, sottufficiale dell’aeronautica militare in servizio nella base di Perdasdefogu. Probabilmente l’aviere si stava dirigendo proprio nel poligono militare interforze del Salto di Quirra dopo aver trascorso qualche giornata nella sua amata Cabras. Ieri pomeriggio in sella alla sua moto all’uscita di una curva, in direzione Nurri, è andato ad impattare contro un camion per il trasporto del latte che aveva appena svoltato per imboccare una strada secondaria sulla sinistra della Provinciale.

L’incidente

Lo scontro è stato violento, malgrado avesse indosso il casco, Camedda ha subito importanti lesioni dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari del 118 con un’ambulanza medicalizzata, i vigili del fuoco del distaccamento di Mandas e poi i carabinieri della Compagnia di Isili, per i soccorsi, i rilievi e per consentire l’atterraggio dell’elicottero del 118 che è poi tornato verso Cagliari senza poter trasportare il militare in un ospedale dotato di reparto di Rianimazione. Camedda non ha ripreso conoscenza, il suo cuore ha smesso di battere sull’asfalto della Provinciale.

Il testimone

«Avevo ormai lasciato la carreggiata», ha detto Mariano Vargiu di Orroli che era alla guida del mezzo, «mi è sembrato che all’uscita dalla curva la moto abbia cominciato a sbandare». L’uomo stava andando a fare un carico di latte. «I soccorritori», ha aggiunto Vargiu ancora fortemente scosso per l’accaduto, «hanno fatto di tutto nel tentativo di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare».

Il cordoglio

La notizia della morte di Davide Camedda è piombata a Cabras come un macigno. Il sottufficiale dell’Aeronautica stava iniziando ad assaporare nuovamente la sua Isola, dopo aver trascorso anni e anni con la divisa a Grosseto, lontano dagli amici e dalla famiglia. Ma il destino con lui è stato crudele.

Tutti increduli a Cabras, tutti con le lacrime, soprattutto i sui amici di infanzia. Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, Davide era benvoluto da tutti. Il sottufficiale dell’Aeronautica, 43 anni, da dicembre scorso era in servizio nel poligono militare di Perdasdefogu. Era riuscito ad ottenere il trasferimento dopo aver prestato servizio per anni in altre caserme e aver lavorato anche nei gruppi cinofili come addestratore di cani. Era amante delle moto da quando era bambino.

Davide Camedda non mancava mai ai motoraduni organizzati sia qua in Sardegna che altrove. L’immagine della moto è anche nella foto di copertina della sua pagina Facebook. Prima del trasferimento definitivo in Sardegna rientrava nel Sinis per trascorrere le ferie. Ieri in tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio sui social. Davide Lascia nella disperazione il papà Virgilio e il fratello Luca.

RIPRODUZIONE RISERVATA