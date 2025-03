Con la moto contro il guardrail:  schianto mortale 

Sardara è in lutto per Alessio Marras, 30 anni, morto sul colpo dopo essersi schiantato in moto contro un guardrail poco fuori dal suo paese. La tragedia nel pomeriggio di ieri lungo la Strada provinciale 62 che collega Sardara a San Gavino. Alessio Marras stava andando a Villacidro, dove lavorava in una ditta di trasporti. Al chilometro 1, intorno alle 16, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua Ducati Monster, finita contro la barriera di protezione.

Un impatto violentissimo. Alessio Marras è rimasto al suolo, dopo aver probabilmente sbattuto la testa: il casco è stato trovato accanto al corpo. La moto invece ha continuato la sua corsa per oltre cinquanta metri oltre il punto di impatto.

Sul luogo della tragedia sono intervenute due ambulanze, la prima arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. I ripetuti, prolungati tentativi di rianimare il giovane motociclisti si sono però rivelati inutili: per Alessio Marras non si è mai ripreso e ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

Lo strazio

«Ero lì», racconta affranto Elio Marras, vicepresidente della Pro Loco di Sardara: «Una scena straziante, come non mi era mai capitato di vederne. E sì che di incidenti, purtroppo, ne ho visti. A un certo punto l’operatrice del 118 che stava cercando di rianimare Alessio si è fermata, ha sollevato gli occhi e ha detto: “Non c'è più nulla da fare”. Un dolore enorme».

Un dolore di tutti, a Sardara. Appena la notizia si è sparsa in paese, tanti si sono precipitati sulla Provinciale, dove i carabinieri delle Stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga stavano facendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fra gli altri, straziate, la madre di Alessio, Cristina Serrenti, e la fidanzata Martina Frino. Grande dolore anche per il padre del giovane, Giovanni Marras, e per la sorella, la primogenita. « La morte così tragica di un giovane – commenta il sindaco Giorgio Zucca – lascia un vuoto incolmabile. A nome dell’amministrazione e della comunità esprimo vicinanza e cordoglio ai genitori: perdere un figlio è un dolore grande, un evento devastante».

I documenti di guida e di circolazione del veicolo, fanno sapere i carabinieri, sono risultati regolari. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della motocicletta e la restituzione della salma ai familiari.

Lavori e polemiche

La Sp 62 era stata riaperta al traffico cinque anni fa dopo lunghi lavori di sistemazione che erano costati due milioni di euro e promettevano di ridurre la pericolosità di quella che per vent’anni, nel Medio Campidano, era stata chiamata la “strada della morte”. Ma chi si aspettava di trovarla più larga, sicura e accessibile ai percorsi di campagna era rimasto deluso: scomparse le 13 piazzole di sosta, e con l’installazione dei guardrail la larghezza percepita è inferiore ai 260 centimetri effettivi, e chi guida è portato a spostarsi al centro.

Contro il tipo di guardrail installato c’era anche stata, a lavori ancora in corso, una manifestazione di protesta di un’associazione di motociclisti, raccolta in Consiglio comunale: all’epoca, ricorda il sindaco Zucca, « ci siamo impegnati per evitare la recinzione dei terreni e bloccare il guardrail. Abbiamo sperato che venissero accolte le richieste dei motociclisti, preoccupati dalle minacce silenziose che derivano dalle barriere laterali di sicurezza, a volte veri e proprio killer per gli amanti delle due ruote ».

Delle 72 persone morte negli scorsi tre anni sulle strade del Sud Sardegna, escludendo l’area della Città metropolitana di Cagliari, 19 erano motociclisti: per questi ultimi quasi sempre a essere fatale è proprio il guardrail. I paletti di sostegno lasciati scoperti dalla parte inferiore della barriera infliggono mutilazioni spesso mortali ai motociclisti in caduta. Da anni l’appello dell’Associazione motociclisti incolumi a rimpiazzare le barriere di vecchia concezione con nuovi modelli più sicuri resta inascoltato.



