Con la moto contro il camion: è grave  

Un bruttissimo incidente ieri mattina ha coinvolto Adriano Sirigu, padre di Salvatore, ex portiere della Nazionale ora in forza al Palermo. In sella a una moto di grossa cilindrata, per cause ancora in fase di accertamento il noto imprenditore si è schiantato contro un’autobotte della Protezione civile che fornisce l’acqua alle aziende zootecniche di Posada. Gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari. È grave ma non corre pericolo di vita. Illeso il conducente dell’autocisterna.

Il fatto

L’incidente si è verificato intorno alle 10,30 in località Montigradas, lungo una strada di penetrazione agraria che collega la provinciale 24 alle campagne tra Posada e Siniscola. Ricevuto l’allarme, sul posto sono arrivate in forze le squadre di soccorso, i vigili del fuoco, insieme alla medicalizzata del 118 di Siniscola, la polizia municipale di Posada e gli agenti di una volante del commissariato di Siniscola. Adriano Sirigu che dopo il tremendo impatto è stato balzato dalla sella della moto, è finito pesantemente sull’asfalto. Sirigu è rimasto vigile ma le sue condizioni sono apparse gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso della base di Olbia, giunto a Posada in pochissimi minuti. Una volta stabilizzato, Sirigu è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale civile di Sassari in codice rosso. Qui è stato sottoposto ad accurati controlli che hanno confermato dei gravi politraumi in diverse parti del corpo, anche se fortunatamente i medici lo hanno dichiarato non in pericolo di vita.

Dinamica da chiarire

Per eseguire gli accertamenti sul tremendo impatto, è giunta a Posada una pattuglia della Polstrada di Siniscola cui è spettato verificare le cause dello scontro e chiarirne l’esatta dinamica. Da una prima ricostruzione pare che il padre di Salvatore Sirigu, provenendo da Posada, si stesse dirigendo verso la sua azienda commerciale che si trova in località su Mattone. L’impatto è avvenuto nel mezzo di un lungo rettilineo: con la sua potente Bmw, forse a causa di un malore o per una piccola distrazione è andato a impattare nella parte posteriore del mezzo della protezione civile che lo precedeva e in quel momento stava svoltando in una stradina laterale. Un urto assai violenta che ha fatto finire il motociclista sull’asfalto dopo un volo di qualche metro.

Apprensione in Baronia

La notizia del brutto incidente è rimbalzata in pochi minuti sia a Siniscola che a Posada, dove Adriano Sirigu è molto conosciuto. Il padre di Salvatore, oltre che essere un noto commerciante di prodotti edili, in passato ha ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

