«Con la mia radio in tutto il mondo» 

Era attratto fin da bambino dai walkie talkie e dai baracchini. Li considerava i primi social network, li utilizzava per stringere amicizie con persone del circondario, Federico Cherchi, 50enne di Pabillonis, è un radioamatore con patente e autorizzazione generale dal 2014. Con la sua stazione radio dotata di apparecchiature avanzate, stabilisce contatti con luoghi remoti. Diploma in informatica e telecomunicazioni e una passione per la radio da fare invidia, racconta quanto la radio possa diventare anche utile socialmente.

Cherchi, membro dell'associazione Radioamatori Italiani, unica riconosciuta come ente morale nel 1950, trasmette con il nominativo Isofkp. La sua attrezzatura comprende radio fisse e portatili, amplificatori di potenza, generatori d’onda, oscilloscopi e antenne esterne. Opera su stazioni HF-VHF, in linea con le disposizioni ministeriali che nel 1985 stabilirono l’impiego di volontari radioamatori per collegare Prefetture, Ministero dell’Interno e Protezione Civile. Dalla sua stazione radio di Pabillonis ha raggiunto il mondo intero, sfruttando il fenomeno della riflessione delle onde radio sulla ionosfera, che in condizioni ottimali consente di trasmettere a lunghe distanze. Ha stabilito collegamenti con Australia, Kazakistan, Maldive, Stati Uniti e persino con la Nuova Caledonia, isola del Pacifico distante quasi 23.000 chilometri.

La più grande emozione? Quando ha fatto da ponte radio per un’imbarcazione a vela in traversata solitaria nell’Atlantico: «Provavano a contattare i familiari in Toscana, ma non riuscivano. Mi sono accorto delle loro difficoltà e ho fatto da tramite. Nei giorni successivi accendevo la radio e mi mettevo a disposizione».

Come radioamatore, Cherchi si rende disponibile in situazioni critiche: «Garantire collegamenti essenziali quando i sistemi tradizionali non funzionano è un dovere dettato dal senso civico», sottolinea. Una collaborazione tra istituzioni e radioamatori volontari è fondamentale per garantire comunicazioni affidabili durante le emergenze.

I radioamatori captano anche trasmissioni di vario genere, nonostante la normativa preveda riservatezza: «Alcune comunicazioni non sono protette e mi è capitato di intercettare trasmissioni propagandistiche dalla linea di guerra tra Ucraina e Russia», conclude Cherchi. (g. g. s.)

