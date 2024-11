Con la Mercedes si arenano nel lido, soccorsi e multati 

Solo per il brivido di solcare la sabbia con le quattro ruote, hanno deciso di arrivare con la macchina, una berlina Mercedes, fino al bagnasciuga della spiaggia Mare e Rocce a Olbia ma l’avventura di un gruppo formato da cinque persone è finita con una serie di sanzioni, senza considerare che il veicolo si è arenato.

In seguito a varie segnalazioni, gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Mannoni, sono intervenuti e una volta arrivati sul posto hanno sorpreso cinque uomini di nazionalità marocchina, di cui l’autista residente nelle Marche, ai quali hanno contestato diverse violazioni.

Sono stati tutti identificati. I responsabili sono stati sanzionati per la violazione del Codice della Navigazione per la presenza non autorizzata di un veicolo sull’arenile.

L’autista è stato multato per la mancata conversione della patente di guida straniera, che ha comportato anche il ritiro del documento. Non solo.

Al termine dei controlli, l’auto è stata rimossa dalla spiaggia grazie all’intervento di un carroattrezzi.

La Polizia locale ha comunque ribadito l’importanza del rispetto delle stringenti norme che vigono nelle aree balneari per tutelare le spiagge e l’ambiente circostante, assieme al loro delicato equilibrio, oltre che la sicurezza di tutte le persone.

