Con la Lucchese per continuare a sognare 

Sassari. «Forse l’avversaria più difficile da incontrare in questo momento»: il tecnico Alfonso Greco descrive così la Lucchese che oggi alle 14 cercherà di fermare la corsa a punteggio pieno della Torres. I rossoblù contano sulla spinta di un “Vanni Sanna” che viaggia intorno alle 4mila presenze per continuare a restare in vetta e sognare.

Il match è difficile. La qualità della Lucchese è ben espressa da due dati: una difesa che ha incassato solo 2 gol come quella sassarese; l’en plein in trasferta, con vittorie sui campi di Sestri Levante e Recanatese (dove ha vinto anche la Torres), un successo sul campo della Spal interrotto dal maltempo (2-1 nel secondo tempo) e persino il colpaccio ad Arezzo per 4-2 nel mercoledì di Coppa Italia. Curiosità: l’allenatore della Lucchese è Gorgone, che da centrocampista è stato tre anni a Cagliari. L’allenatore Alfonso Greco sottolinea: «È una buona squadra, ben organizzata, con individualità importanti. Forse l’avversaria più difficile da incontrare ora, con una coppia di centrali difensivi consolidata, un buon portiere».

Turnover

Probabilmente sarà recuperato il difensore Antonelli, mentre resterà ancora a riposo il centravanti Diakite. Problemi relativi per una Torres che ha dimostrato di poter schierare due squadre competitive. «La bella risposta dei ragazzi di mercoledì ce l’aspettavamo. E fare turnover ci aiuterà in una stagione lunga e difficile. C’è bisogno davvero di tutti e tutti saranno utili». In attacco potrebbe essere riproposto il triangolo Mastinu-Fischnaller-Scotto, ma ci sono Ruocco che scalpita e Menabò che può dare forza fisica. Due in lizza per sostituire lo squalificato Kujabi: l’esperto e grintoso Lora, il giovane ma già sagace tatticamente Cester.

Mese importante

Le cinque partite di questo mese saranno indicative per la stagione. A prescindere dai risultati, c’è la curiosità di capire se la squadra può realmente giocarsela alla pari con le corazzate del girone B o comunque puntare alle posizioni alte dei playoff. Lucchese, Pontedera e Spal in casa, Perugia e Pescara fuori. In alternanza. Il primato della Torres sarà messo a dura prova. Certo, pensare che i sassaresi possano rimanere a lungo in vetta da soli e a punteggio pieno è irrealistico, perché nonostante si siano mossi bene sul mercato non hanno comunque - sulla carta - l’organico delle formazioni che puntano alla vittoria: Perugia e Cesena su tutte, ma anche Carrarese, Lucchese e Pescara. Anche se poi chimica, entusiasmo e spinta dei tifosi possono aumentare il valore totale del gruppo.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Antonelli (Fabriani), Idda, Dametto; Zecca, Giorico, Lora (Cester), Liviero; Mastinu; Fischnaller, Scotto.

