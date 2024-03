Con la Lettonia un’occasione per allungare 

Cesena. Stasera (alle 18.15, con diretta su Rai2 dalle 18) la Lettonia a Cesena e martedì la Turchia a Ferrara. Un doppio impegno casalingo che può lanciare definitivamente l'Under 21 azzurra verso l'Europeo di categoria del 2025. Ne è convinto anche il commissario tecnico Carmine Nunziata che sottolinea: «Siamo un grande gruppo, i risultati dipendono solo da noi. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo per indirizzare la classifica. Tra l'altro, in questa finestra le nostre avversarie dirette giocheranno una partita e non due, per questo dobbiamo cercare di offrire due grandi prestazioni per poterle tramutare in due risultati positivi», conclude.

Dopo cinque turni vede l'Italia è al comando del gruppo A con 11 punti, uno in più dell'Irlanda e due della Norvegia, ultima squadra a battere (lo scorso giugno) gli azzurrini, reduci ora da 5 risultati utili di fila. Nel gruppo anche due rossoblù, l’attaccante Gaetanio Oristanio e il centrocampista Matteo Prati.

A dirigere oggi al Dino Manuzzi sarà il maltese Philip Farrugia.

