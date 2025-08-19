VaiOnline
Cabras.
20 agosto 2025 alle 00:12

Con la jeep nel Mistras, soccorsi e poi multati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ignorano i divieti, entrano a bordo del fuoristrada nella laguna di Mistras e restano impantanati nella palude. Per questo nei giorni scorsi è intervenuto a Cabras il personale della base logistica operativa navale del Corpo forestale di Oristano che ha soccorso i turisti. «Dopo averli messi in sicurezza, gli agenti hanno elevato le sanzioni previste per l’accesso e la circolazione in aree interdette – si legge in una nota della direzione generale della Forestale – L’area è classificata come Zona speciale di conservazione e di Protezione speciale, riconosciuta come sito di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar».
Lo stagno di Mistras, così come quello di Cabras e le altre zone umide di “Pauli ‘e Sali” e “Sal’e Porcus” sono infatti uno degli ambienti palustri più preziosi della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Caso Sorgia, alta tensione nella Lega

I delusi accusano: «I sardi non contano». Partito fuori dalla Regione, fine di un’epoca 
Alessandra Carta
Il dibattito

«Insularità, non ci sono più alibi»

I Riformatori scrivono a Stato e Regione: «La Sicilia ha il ponte, noi nulla» 
Lorenzo Piras
Il caso

«De Martino-Tronelli, è revenge porn»

L’esposto dei legali dello showman. I Pm ipotizzano l’accesso abusivo 
La guerra

Mosca continua a bombardare Civili uccisi, colpita Zaporizhzhia

Lanciati dieci missili e 270 droni, notte di terrore in 16 località 