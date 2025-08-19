Con la jeep nel Mistras, soccorsi e poi multati 

Ignorano i divieti, entrano a bordo del fuoristrada nella laguna di Mistras e restano impantanati nella palude. Per questo nei giorni scorsi è intervenuto a Cabras il personale della base logistica operativa navale del Corpo forestale di Oristano che ha soccorso i turisti. «Dopo averli messi in sicurezza, gli agenti hanno elevato le sanzioni previste per l’accesso e la circolazione in aree interdette – si legge in una nota della direzione generale della Forestale – L’area è classificata come Zona speciale di conservazione e di Protezione speciale, riconosciuta come sito di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar».

Lo stagno di Mistras, così come quello di Cabras e le altre zone umide di “Pauli ‘e Sali” e “Sal’e Porcus” sono infatti uno degli ambienti palustri più preziosi della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA