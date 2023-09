«Con la guardia medica al Cto solo disservizi» 

«La decisione di trasferire il servizio di g uardia medica per dare supporto alla crisi di personale che portò alla chiusura temporanea del Pronto Soccorso del Cto e alla sua riapertura nel servizio di Punto di primo intervento, fu non solo priva di logica, ma addirittura deleteria, per il personale e per l’utenza. Ora ci si attivi per riportare i servizi adeguati alle esigenze del territorio».Così le sigle sindacali della Cgil e della Uil si esprimono all’indomani del ritorno del servizio di Continuità territoriale presso i locali della struttura del Santa Barbara.

La protesta

«La decisione scellerata imposta dall’assessore alla Sanità Carlo Doria alla direzione generale della nostra Asl, per dare supporto ad un pronto soccorso privo di personale medico - spiega Gino Cadeddu, dirigente della segreteria Cgil - non solo non ha prodotto nulla di buono, ma ha addirittura creato confusione e maggiori disservizi. Oltre alla Guardia medica, era stato imposto il trasferimento anche del 118, senza rendersi conto che lo stesso non fa parte delle strutture ospedaliere, è una struttura a sé e quando un cittadino o un medico chiama la centrale operativa che si trova a Cagliari, questa contatta l’unità più vicina al caso d’emergenza». Per Cadeddu il trasferimento della g uardia medica (dallo scorso lunedì nuovamente operativa al Santa Barbara, in via San Leonardo) ha prodotto soltanto dei disservizi, fra i quali l’interruzione di una serie di lavori in essere per il trasferimento di alcuni reparti.

I disservizi

Molti degli stessi servizi che, sempre a causa della mancanza di personale specialistico, da mesi risultano essere ridimensionati. Fra questi c’è il p ronto soccorso che per una logica decisione di concentrare i pochi medici a garanzia della continuità delle prestazioni del Pronto soccorso del Sirai di Carbonia (deputato all’emergenze urgenze) è stato declassato a Punto di primo intervento: « Soltanto codici bianchi e verdi. - puntualizza il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Al momento non esistono i presupposti affinché possa essere ripristinato il servizio come l’abbiamo sempre conosciuto. Da quanto appreso si è in attesa di poter contare sulle prestazioni di 26 medici cubani, che potrebbero garantire la copertura dei turni dei vari reparti delle due strutture ospedaliere della Asl Sulcis Iglesiente» . Aresti tiene a sottolineare come l’impegno della direzione generale sia stato quello di poter porre fine ad alcune problematiche entro il mese di settembre: « Mi auguro che si tenga fede alla promessa fatta, altrimenti il Cto è di fatto una struttura chiusa - prosegue – si spera con l’arrivo di nuovi specialisti , di abolire quel regime di week surgery che continua a gravare sulle prestazioni dei reparti di Chirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Otorinolaringoiatria>.

