Con la grande crisi giù le serrande di attività storiche 

Signoriello, Illario, Castangia, Gaudiosi, santus Sport. La lista dei negozi storici che hanno chiuso i battenti dopo decenni di attività p lunga e presto potrebbe allungarsi con nomi un tempo di rilievo nel panorama commerciale cittadino.

Una storia lunga 135 anni, conclusa il 31 maggio dell’anno scorso quella dei “Magazzini moderni Signoriello” nel largo Carlo Felice, troppo aggressiva la crisi causata dai centri commerciali e dalle vendite online. Adelina Signoriello, 78 anni, di cui Antonio (fondatore col fratello Giuseppe) era il nonno, era stata costretta ad abbassare per sempre la serranda, lasciando a casa 4 dipendenti. Stesso film per l’attività di Gianfranco Santus, che per 45 anni è stata un punto di riferimento per gli articoli sportivi, specializzato sul calcio ma non solo, e ha servito generazioni: fino al 31 marzo dell’anno scorso, ultimo giorno in cui il negozio in via San Benedetto ha accolto clienti e appassionati di sport.

Una crisi alla quale molti commercianti non hanno saputo dare risposte e che ha portato inesorabilmente alla chiusura. Nell’ultimo periodo a dare il colpo di grazia i cantieri aperti in città, su tutti via Roma e viale Trieste.

RIPRODUZIONE RISERVATA