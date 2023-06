Con la gara o i test l’Isola si conferma nel cuore del rally 

Si è chiuso il 20º Rally Italia Sardegna, 6º round del Mondiale Wrc che si è disputato a Olbia dal 1-4 giugno e che, nel 2024, tornerà ad Alghero secondo l’alternanza voluta dalla Regione Sardegna, partner della gara organizzata da Aci.

«Ogni anno occorre individuare qualcosa di innovativo per mantenere lo standard ad alti livelli, non esiste la ricetta perfetta ma l’esperienza ventennale aiuta», ha commentato il coordinatore generale del Ris, Antonio Turitto, ai microfoni di Caffè Corretto , su Radiolina. «La gara è stata molto dura, le condizioni atmosferiche e l’intensità con cui i concorrenti l’hanno affrontata hanno causato diverse debacle e tra tutti è emerso Neuville, che con una condotta attenta ed efficace si è imposto con un distacco d’altri tempi. La Sardegna è un riferimento per settaggi e prove in funzione di tutte le altre gare su terra, compreso il Messico, oltre che per i test dei pneumatici, e ciò genera un indotto significativo».

Soddisfatto anche Giulio Pes di San Vittorio, presidente dello strutturato Aci Sassari. «Grande partecipazione di pubblico nonostante il maltempo e grande calore da parte dei comuni e della Regione. È un piacere constatare che il Rally d’Italia è sempre più radicato nel territorio, è un patrimonio sardo che va difeso e tutelato», ha detto Pes. «Grande successo del Rally Green, dalle piantumazioni compiute a Olbia col supporto di Forestas per compensare le emissioni, alle 50 date di Wrc nelle Scuole e ai convegni sull’elettrico. L’altra bella notizia è la creazione dell’Academy, accordo tra Aci e Regione Sardegna e Forestas, sancito da una stretta di mano, per supportare la crescita dei giovani talenti sardi e formarli sulla parte ambientale».

Il Ris è uno grandi eventi promossi dall’Assessorato Regionale al Turismo. «Il Ris proietta la Sardegna nel mondo, al di là delle coste, ha mostrato l’unicità dell’interno e registrato presenze record. A Buddusò ho seguito personalmente una delle 19 prove e solo in quell’area, in quel momento, c’erano 12 mila persone. Ringrazio Aci e il presidente Sticchi Damiani, lavoriamo affinché tappa che tutti desiderano resti in Sardegna e a novembre inseriremo in Finanziaria la proroga al 2026», ha concluso l’assessore Gianni Chessa.

