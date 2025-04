«Con la galleria chiusa danneggiate le nostre strade» 

Centro urbano di nuovo vivibile (persino “troppo silenzioso” per qualcuno) con la galleria de S’Arexini riaperta ma il paese inizia a fare i conti con i danni che hanno subìto le strade. «Quel che la deviazione del traffico ci ha lasciato - spiega Fabio Piras, assessore alla Viabilità - sono i continui interventi degli operai comunali per riparare le buche causate in particolare dal traffico pesante. Ogni settimana inoltre dovevamo fare una richiesta alla Provincia per intervenire lungo via Roma, strada di loro competenza». Muravera, in ogni caso, ha retto alla mole di traffico che si è riversata in centro «non dimentichiamo però -- aggiunge Piras - che sono i mesi in cui la auto transitano con minore frequenza tra Cagliari e l’Ogliastra. Auspichiamo che i lavori si concludano definitivamente entro i primi di giugno».

La galleria è stata riaperta in via temporanea in occasione delle feste e, soprattutto, della Sagra degli agrumi in programma dal 24 al 27 aprile. Dal 7 maggio scatterà una nuova chiusura sino, appunto, al termine dei lavori. Restano i tanti problemi alla viabilità alternativa. «Questo periodo di apertura temporanea della galleria - conclude Piras - potrebbe essere utilizzato dalla Provincia e dall’Anas proprio per mettere in sicurezza la vecchia 125». Un appello che arriva anche dal sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi: vicino a San Priamo, nonostante una decina di richieste reiterate nel tempo, non sono ancora stati sistemati dei pericolosi avvallamenti causati dalle radici dei pini.

