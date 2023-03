«Con la fonderia trema un intero territorio»  

Sulla stessa linea don Marco Statzu, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro: «I 150 lavoratori sono padri e madri di famiglia, sono giovani che cercano una prospettiva pur rimanendo nel proprio territorio, sono lavoratori dell’indotto legato all’industria». Don Statzu cita una frase di papa Francesco: “Il pensiero cristiano non è contrario per principio alla prospettiva del profitto, piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che dimentica l’uomo, lo rende schiavo, lo riduce a cosa tra le cose, a variabile di un processo che non può in alcun modo controllare o al quale non può in alcun modo opporsi”. «Noi – riprende il sacerdote – continuiamo a opporci alla logica del profitto a tutti i costi e chiediamo interventi concreti che non sminuiscano le persone coinvolte, facendone solo dei pezzetti in un ingranaggio e non persone con la propria dignità. Con essi e con tutti coloro che cercano strade alternative siamo solidali e continueremo ad esserlo».

«Non è messo a repentaglio soltanto il lavoro dei singoli – prosegue il vescovo – ma la tenuta sociale di un territorio già segnato da lunghi decenni di crisi: è venuto a mancare tutto il grande comparto industriale legato al mondo delle miniere e all’industria pesante. La situazione ora rischia di aggravarsi». Padre Roberto Carboni esprime quindi la solidarietà sua e della Chiesa diocesana «ai lavoratori e alle lavoratrici della sede di San Gavino». La Chiesa, aggiunge «tiene alta l’attenzione e la partecipazione sugli sviluppi di questi giorni, che certamente non fanno presagire nulla di buono». Da qui la richiesta di chiarezza rivolta alla dirigenza dell’azienda, al ministero dello Sviluppo economico e alla Giunta regionale: «Ognuno faccia la propria parte», aggiunge il vescovo, «si trovino alternative alla chiusura paventata, si stabiliscano percorsi di crescita aziendale e non di dismissione, anche attraverso politiche volte al miglioramento delle condizioni di produzione e acquisto dell’energia elettrica, ma non si mettano in discussione i posti di lavoro».

Rabbia, disperazione ma anche tanta voglia di non arrendersi tra i 150 lavoratori (tra posti diretti e indiretti) della fonderia di San Gavino Monreale la cui storia, iniziata il 10 giugno 1932, rischia di finire. E questa volta scende in campo anche la Chiesa, da sempre vicina alle lotte dei minatori, dei lavoratori delle fabbriche e dei più poveri. Il vescovo della diocesi di Ales-Terralba, padre Roberto Carboni, prende una posizione netta: «Ancora una volta – dice – il nostro territorio si trova interessato da un grande disagio nel mondo del lavoro. Da più parti diversi segnali sembrerebbero paventare la drastica diminuzione o addirittura la chiusura della linea di trasformazione dei metalli nella sede della Portovesme srl a San Gavino Monreale, la nostra fonderia. Ancora una volta oltre 150 famiglie (1.300 buste paga, considerando anche lo stabilimento di Portoscuso, tra dipendenti e indotto) temono di vedere andare in fumo lo stipendio mensile, il lavoro di una vita, la stabilità economica e sociale».

Decenni di crisi

No al profitto a tutti i costi

Sulla stessa linea don Marco Statzu, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro: «I 150 lavoratori sono padri e madri di famiglia, sono giovani che cercano una prospettiva pur rimanendo nel proprio territorio, sono lavoratori dell’indotto legato all’industria». Don Statzu cita una frase di papa Francesco: “Il pensiero cristiano non è contrario per principio alla prospettiva del profitto, piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che dimentica l’uomo, lo rende schiavo, lo riduce a cosa tra le cose, a variabile di un processo che non può in alcun modo controllare o al quale non può in alcun modo opporsi”. «Noi – riprende il sacerdote – continuiamo a opporci alla logica del profitto a tutti i costi e chiediamo interventi concreti che non sminuiscano le persone coinvolte, facendone solo dei pezzetti in un ingranaggio e non persone con la propria dignità. Con essi e con tutti coloro che cercano strade alternative siamo solidali e continueremo ad esserlo».

L’ultimo gigante

Così i dipendenti della fonderia sono disposti a tutto pur di mantenere quel posto di lavoro che spesso nel Medio Campidano rimane un lontano miraggio e costringe giovani e non a emigrare. La fonderia rimane l’ultimo gigante industriale in un territorio diventato un cimitero di fabbriche e di miniere chiuse. Nessuno vuole arrendersi in una diocesi dove, negli anni ‘70, il vescovo Antonio Tedde andò a Roma insieme ai minatori di Montevecchio in lotta per il lavoro.

