L’indagine
03 ottobre 2025 alle 00:52

Con la droga all’imbarco per Alghero 

Ambulante romena fermata a Bergamo, aveva ingerito 120 ovuli di eroina 

Bergamo. Un’operazione della Finanza ieri mattina ha bloccato il trasferimento nel nord Sardegna di un carico di eroina. L’operazione è nata dalla collaborazione fra polizie europee. Quando all’aeroporto bergamasco di Orio al Serio è atterrato un aereo decollato da Bruxelles, i finanzieri avevano già ricevuto una segnalazione della polizia belga che indicava una passeggera come probabile corriera di stupefacenti.

La radiografia

La donna, una venditrice ambulante romena residente in Italia dal 2013, è stata bloccata in aeroporto da una pattuglia dei militari e dai funzionari dell’Agenzia Dogane. Bergamo per lei era uno scalo di transito, visto che si sarebbe poi dovuta imbarcare per Alghero. Ma nonostante la distanza fra l’aeroporto di partenza e la destinazione finale, non aveva bagagli. Interrogata negli uffici di frontiera, non ha saputo spiegare il motivo del viaggio. Dopo un po’, messa alle strette, ha ammesso di trasportare droga. Dopo che gli esami radiologici effettuati all’ospedale di Bergamo hanno confermato che aveva ingerito 120 ovuli, pari a quasi 1,4 chili di eroina, è stata portata in carcere.

Il doppiofondo

E sempre ieri la Finanza ha arrestato all’aeroporto di Malpensa sette persone sospettate di essere narcotrafficanti. I militari hanno sequestrato oltre 12 chili di eroina proveniente dal Pakistan per un valore di circa un milione. L’operazione si è svolta in due fasi: le indagini hanno avuto inizio dopo l’arresto in flagranza di un pakistano con cittadinanza italiana, trovato con l’eroina nascosta in un doppiofondo all’arrivo in aeroporto. Lo sviluppo dell’indagine poi ha consentito di individuare e arrestare altri due corrieri, fermati mentre trasportavano un altro chilo di eroina nascosta in ovuli che avevano ingerito. Ieri l’Ansa spiegava che secondo la ricostruzione degli investigatori il gruppo riforniva di droga alcune reti di spacciatori attive in Lombardia ed Emilia Romagna. Al termine delle attività investigative, il gip di Busto Arsizio ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre pakistani e di un tunisino, portando così a sette il numero degli arrestati.

