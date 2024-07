«Con la danza e il teatro ci divertiamo da 25 anni» 

Sarà un fine settimana di festeggiamenti a Serramanna per il 25esimo anniversario dell’associazione culturale Su Stentu: per l’occasione il sagrato della parrocchia di Sant’Ignazio ospiterà gli eventi. Sabato alle 20,15 la banda musicale Giuseppe Verdi darà il via alla festa, e dopo la cena comunitaria, ci sarà un saggio spettacolo dell’omonima scuola di ballo. Domenica invece alle 20,30 la sfilata dei costumi della Sardegna, anticipa il concerto dei Tazenda.

«La passione per il folk, per il teatro e per la cultura sarda ci hanno spinto alla creazione dell’associazione, che in questi 25 anni ha visto iscritti centinaia di serramannesi – dice il presidente Robertino Lasio –. Abbiamo dato vita a una società di danza sportiva che ci ha dato tante soddisfazioni a livello regionale e nazionale e per questo devo ringraziare Maddy Murgia, che con tanta passione la porta avanti. Abbiamo avviato una scuola di ballo sardo, guidati da Giulia Lasio, e tanta soddisfazione dalla compagnia teatrale che con grande entusiasmo porta in scena per la Sardegna diverse commedie, la maggior parte tratte dalle opere più importanti di autori isolani, ma alcune scritte da Antonio Picciau e adattate dalla compagnia. La grande famiglia di Su Stentu, trascorrerà due giorni di condivisione e sana aggregazione e tutti coloro che vorranno partecipare saranno i benvenuti».

