Con la cura Ruggeri il Barisardo vola 

Un 2025 di meraviglioso furore. Tre partite e tre vittorie nel nuovo anno solare. Allargando l’orizzonte, emerge che nelle ultime 10 gare il Barisardo ha prodotto 14 punti. È il bilancio del regno di Nicola Ruggeri, l’uomo individuato a inizio novembre dal presidente Roberto Ibba per salvare la barca alla deriva. «Sono arrivato che la classifica faceva paura. Ma ero affascinato dal sapore della sfida e volevo misurarmi con una prima squadra». Quando girava tutto storto Ibba diceva che la squadra si sarebbe salvata. Il campionato è ancora lungo ma oggi c’è già una certezza: Ruggeri ha fatto risorgere i biancoblù.

Li Punti, Tempio e Nuorese: il trittico difficile è stato superato a pieni voti con una squadra che ha ritrovato energie ed entusiasmo. «Sono ragazzi che arrivano da settori giovanili importanti e hanno grande spirito di sacrificio. La mia ricetta? Ho lavorato sulla testa. Ho detto loro che per uscire da quella situazione avremmo dovuto fare il doppio degli altri. E quei pochi dirigenti che abbiamo si fanno in quattro per non farci mancare nulla». Il successo sulla Nuorese, che l’ha allontanato a dicembre del 2023, profuma di vendetta sportiva: «Da una parte mi dispiace aver battuto la mia ex squadra, ma i fatti dello scorso anno mi hanno segnato parecchio». All’epoca di quell’episodio Ruggeri era il vice di Luca Rusani, anch’egli esonerato. (ro. se.)

