Con la Croazia un’Italia rivoluzionata 

Italia dentro o fuori. Dopo la lezione impartita dalla Spagna di Yamal, Rodri e Nico Williams, gli azzurri devono cambiare pelle nella partita decisiva di domani a Lipsia contro la Croazia, terzo e ultimo match del gruppo B in cui la squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre per arrivare seconda e conquistare gli ottavi di finale dell’Europeo. Il ct azzurro, che ha incassato la fiducia di Gabriele Gravina (presidente Figc), il quale ieri ha voluto «ribadire la scelta di un progetto che richiede pazienza e tantissimo lavoro» parlando di un «clima sereno», dovrebbe ricorrere ad alcune seconde linee in tutti i reparti.

Dimenticare e ripartire

In attacco il primo a saltare, vista l’abulica prestazione contro le Furie Rosse, potrebbe essere Scamacca, il cui posto sarà preso da Retegui. A metà campo il ct potrebbe schierare il romanista Cristante al posto di Frattesi; in difesa Darmian occuperà la casella di Di Lorenzo, mentre Dimarco è in forte dubbio per una botta subita al polpaccio. «Noi ci crediamo», ha detto Darmian in conferenza stampa, «sicuramente analizzeremo quanto fatto con la Spagna per non commettere gli stessi errori. Ci prepareremo nel migliore dei modi per portare a casa un risultato importante, cercheremo di fare la nostra partita e di mettere in campo le nostre qualità al di là dell’avversario, molto forte e con grande esperienza. Sono sicuro che potremo metterli in difficoltà». Il duro ko con la Spagna paradossalmente potrebbe essere salutare. «Sono convinto che le sconfitte a volte aiutino a crescere. Con la Croazia possiamo vincere. Dobbiamo essere più equilibrati e trasformare la rabbia per la sconfitta in energia positiva».

Nessun calcolo: «Non facciamo discorsi qualificazione nel gruppo, è ancora presto. È sbagliato pensare di avere due risultati per passare, noi scenderemo in campo per portare a casa la vittoria. Dovremo avere il giusto atteggiamento e la giusta attenzione, vogliamo andare avanti e faremo di tutto per farlo». Sulla possibile formazione, il difensore interista spiega che «le scelte del ct saranno prese per il bene della Nazionale, io sono a disposizione qualora dovessi essere chiamato e farò il massimo per far avanzare la squadra».

Ottimismo

I tifosi di certo sono fiduciosi e allo stadio di Lipsia, in grado di ospitare fino a 40mila tifosi, sono attesi almeno 11.000 supporter azzurri. A Iserlohn, sede del ritiro italiano, è stato esposto uno striscione lungo 12 metri con un messaggio di incoraggiamento in vista del match con la Croazia. Una partita da affrontare «con la consapevolezza che la nostra è una squadra che può competere con altre realtà sapendo che c’è sempre il rischio del risultato», è intervenuto poi Gabriele Gravina, presidente della Figc. Il massimo dirigente federale ha voluto rasserenare il gruppo e, in pratica, ha quasi confermato il ct Spalletti nel ruolo. «Ribadisco la scelta di un progetto che richiede pazienza e tantissimo lavoro», ha detto, la Nazionale italiana è «una squadra normale» che «per diventare speciale e puntare a obiettivi speciali» deve seguire il progetto di Luciano Spalletti con pazienza.

«Dopo la vittoria con l’Albania ho visto i ragazzi felici ma sereni, come li ho visti amareggiati ma sereni dopo la sconfitta meritata con la Spagna. Nel calcio si può vincere ma si può anche perdere. Quello che non possiamo assolutamente fare è lasciare la presa sul progetto. Abbiamo scelto il miglior allenatore presente sul mercato, ha una sua filosofia che condividiamo e riteniamo sia l’unica che dobbiamo seguire». Per domani «siamo pronti. Capisco tutte le aspettative da parte di tutti, però dobbiamo fare i conti con le distanze con altre realtà legate all’esperienza: noi ci presentiamo con quattro over 30 rispetto a chi ne ha sette, cioè la maggior parte delle squadre compresa la Spagna. Abbiamo un solo under 23 e un gruppone tra under 23 e over 30. Quindi paghiamo in termini di esperienza e materiale selezionabile molto più ridotto rispetto ad altri. E paghiamo un gap anche rispetto alla disponibilità delle strutture. Tutto questo deve farci capire che non basta la storia di un Paese per poter rivendicare delle aspettative. Serve essere sereni, lavorare, l’entusiasmo, la spinta dei tifosi». Domani la verità.

