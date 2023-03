«Con la conoscenza si combatte il disagio»  

«È un’iniziativa importante di unione e solidarietà tra Comuni per condannare l’atto compiuto, in un momento poi così delicato, che sta portando alla candidatura del sito, abbiamo bisogno di crescita e di sviluppo». Parole della sindaca di Onanì, Clara Michelangeli, bloccata in casa per colpa dell’influenza. Ieri non ha potuto partecipare all’assemblea di Lula, ma naturalmente l’ha seguita comunque da vicino anche perché il suo Comune è direttamente coinvolto nel progetto dell’Einstein Telescope.

«Nel percorso che porta alla candidatura sono previsti incontri con la popolazione da parte degli scienziati volti a spiegare nel dettaglio cos’è l’Et con tutti i rischi e i benefici - sottolinea Michelangeli - pertanto non basta condannare e non ci interessa la caccia al colpevole. È importante invece far conoscere perché - conclude la prima cittadina di Onanì - solo la conoscenza può combattere l’ignoranza, perché certe azioni, che poi sono anche quelle che più volte hanno coinvolto gli amministratori, sono il frutto del disagio nel quale viviamo».

