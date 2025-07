Con la chiamata dei balestrieri inizia l’Estate medioevale 

Fra storia e spettacolo, avrà inizio oggi a Iglesias l’Estate medioevale: si comincia con la “Chiamata” dei Balestrieri che saranno i protagonisti della rievocazione storica. C’è grande mobilitazione nei Quartieri Storici di Santa Chiara, Castello, Mezo e Fontana. L’appuntamento è fissato per le 19 nel cuore del centro storico nella piazza La Marmora. L’evento della Chiamata è molto importante in quanto, attraverso una estrazione casuale, verranno abbinati i Balestrieri a ciascuno dei quattro quartieri storici medioevali. L’Estate medioevale è curata e promossa dalla Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae, insieme all’assessorato comunale alla Cultura, Spettacolo e grandi eventi. Un viaggio nel tempo, per riscoprire i valori di un passato ricco di storia. Ma anche un viaggio nella ospitalità e nei legami più profondi con altre realtà storiche, sociali, e culturali. L’uso della malestra nell’antica Villa Ecclesiae venne regolamentato dal “Breve di Villa di Chiesa”, codice diplomatico e unico documento originale del 1327, presente in Sardegna e attualmente conservato nell’Archivio Storico del Comune di Iglesias. La “Chiamata” della balestra vedrà protagoniste la Società Balestrieri Villa Ecclesiae capitanata dal Gianni Marzeddu e l’associazione Balestrieri di Iglesias guidata da Marco Oi. Questa sera, però, i riflettori saranno tutti puntati sulla balestra, l’arma più famosa e temibile del Medioevo.

