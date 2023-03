«Con la ceramica costruisco ancora brocche e tegami»  

Antonio Carboni è figlio di Efisio, uno dei più importanti stovigliai della tradizione asseminese sin dai primi anni del ’900, che ebbe anche la straordinaria capacità di insegnare, tanto è vero che diversi ceramisti sono stati istruiti da lui. Figura di riferimento per la collettività, che gli ha intitolato la scuola di via Asproni.

Tradizione viva ancora oggi. A novant’anni Antonio Carboni tutti i giorni si presenta nella sua bottega, indossa il camice e si accinge a lavorare la ceramica e a raccontare i suoi ricordi a chi passa a trovarlo: «Sono il più anziano in paese tra i ceramisti», dice l’ultimo “strexaiu” di Assemini, che con lucidità, continua a lavorare al tornio, a produrre stoviglie in terracotta, dal sapore antico, e conduce una vita sana, fatta di sacrifici e tanto lavoro.

Negli anni ’70, quando le fiamme provenienti dal forno a legna del laboratorio dei fratelli Carboni dall’arancione viravano all’azzurrognolo, significava che il minio stava fondendo e che l’esperto ceramista aveva appena inserito “sa carda”, ovvero la botta finale per la cottura dei manufatti in terracotta, a 900 gradi centigradi, che illuminava tutto il quartiere. Il segreto dell’amore verso questa antica arte è il rispetto per la terra che, come una vera e propria madre, ha accolto e fornito ai ceramisti asseminesi tutte le condizioni per vivere un’esistenza sana e in prosperità.

L’esempio

L’amore

«Mi piace la terra – sorride Antonio – da bambino all’uscita di scuola, quando mio babbo si assentava, mi avvicinavo sempre al suo tornio». Sulla scia dell’insegnamento paterno, Antonio e il fratello Salvatore, recentemente scomparso, hanno continuato l’attività, fino a quando la ceramica è stata la prima materia utilizzata per la realizzazione di stoviglie di utilizzo quotidiano. «Ogni famiglia – dichiara Antonio - aveva un certo numero di brocche, essenziali: i bambini avevano il compito di riempirle nelle fontane d’acqua del paese. Non solo – aggiunge Antonio - anche per cucinare si usavano oggetti di terracotta».

L’evoluzione

I fratelli Carboni hanno portato avanti un’attività con serietà e umiltà. I problemi sono nati quando l’utilizzo delle stoviglie di ceramica è stato soppiantato dall’avvento di altri materiali, prima il ferro smaltato e poi l’alluminio. «Con l’industria – dichiara Antonio - i costi sono stati più competitivi e le famiglie hanno rimpiazzato la terracotta». Questo ha comportato una modifica nella produzione dei ceramisti, che si sono concentrati a realizzare vasi per fiori e altri oggetti come per esempio i salvadanai, che, fino agli anni ’80, potevano ancora essere presenti nelle case asseminesi.

Il tramonto

Antonio Carboni continua a realizzare pentole, tegami, brocche per il vino e l’acqua, coperchi per utensili in terracotta, oggi molto ricercati dagli agriturismo e dai ristoranti tipici. «In questo momento sto facendo – dichiara Antonio - la tornitura dei coperchi per delle casseruole, qualcuno ancora le cerca antiche. Sono dei passaggi che tecnicamente oggi non farebbe più nessuno, perché c’è un dispendio di lavoro notevole e un aumento dei costi dei materiali. È un mestiere che i giovani non vogliono fare perché non rende o perché troppo faticoso. Manca la formazione per le nuove generazioni. In paese qualcuno resiste, ma è un mestiere destinato a scomparire. Io continuo – conclude Antonio - perché sono abituato fin da bambino, è difficile cambiare ritmo o trovare un’altra occupazione per trascorrere il tempo. E a novant’anni continuo a vivere nel mio mondo»

