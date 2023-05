Con la Casertana l’Arzachena punta alla finale playoff  

Arzachena all’inseguimento della finale playoff, Atletico Uri e Ilvamaddalena si affrontano nel derby fratricida per la permanenza nella categoria. È quanto propone oggi per le sarde la Serie D (girone G) nella coda del campionato dedicata agli spareggi. Gli smeraldini sono attesi (alle 14,30) allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta per la semifinale contro la corazzata Casertana. In palio l’accesso alla gara che, in caso di vittoria, potrebbe consegnare ai galluresi la Serie C. È una partita secca con eventuali tempi supplementari, in caso di parità dopo i 120’ andrà avanti la compagine campana per la migliore posizione in classifica in campionato. L’Arzachena ha dimostrato nel finale di stagione di poter superare qualsiasi avversario, l’impresa è possibile.

La sfida fratricida

Al comunale “Ninetto Martinez” di Uri i giallorossi di Massimiliano Paba devono vedersela con l’Ilvamaddalena. Anche questa è una gara unica con supplementari in caso di parità dopo i 90’. Niente rigori: se restasse il pari si salverà l’Uri per il miglior piazzamento a fine stagione regolare. La posta in palio è chiaramente altissima, con una sarda che purtroppo dovrà salutare la categoria. Impossibile fare pronostici.

In Eccellenza

Altro spareggio salvezza in Eccellenza. Si gioca, alle 16, al “Lixus” di Lanusei la partita di ritorno del playout tra la formazione di casa e il Sant’Elena. All’andata si erano imposti (2-1) gli uomini di Marco Piras, che ora possono contare su due risultati su tre. Gli ogliastrini, invece, sono obbligati a vincere.