Con la carta etica del turismo tutela contro l’emarginazione 

Una firma per garantire parità, rispetto, inclusione. È stato siglato ieri a Quartu il protocollo d’intesa per l’adozione della Carta etica del Turismo contro tutte le forme di discriminazione. Un patto che mira a tutelare le diversità e combattere l’emarginazione, e che vuole dare valore, con tanto di certificazione, alle attività produttive che operano nel settore.

Ieri la firma nella sala dell’Affresco dell’ex Convento. Con il sindaco Graziano Milia erano presenti Massimo Arcangeli, docente dell’Università di Cagliari, fondatore del movimento Omofobi del mio Stivale e promotore del documento. In rappresentanza delle attività che operano nel settore ricettivo, hanno sottoscritto la Carta il presidente Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura, e il presidente dell’Associazione Extra Maurizio Battelli. «Quartu è stato uno dei primi Comuni a livello nazionale a firmare la Carta etica e ora adotta anche quest’altra, specifica del turismo, che interessa tutte le strutture ricettive, coinvolgendo i gestori affinché abbiano la sensibilità giusta per accogliere», sottolinea Arcangeli. «Un altro passo avanti per rendere Quartu una città sempre più vivibile e più accogliente», aggiunge il sindaco. «Aderiamo in collaborazione con il professor Arcangeli, da anni promotore di questa carta che sottolinea l’importanza dell’inclusione, ovvero il rispetto di tutti, di tutte le sensibilità e di tutti i modi di essere. È un ulteriore tassello nell’ambito delle politiche realizzate in questi anni nel turismo, un valore aggiunto», conclude Milia. (f.l.)

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