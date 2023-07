Con la carta “Dedicata a te” sostegno per oltre 300 famiglie 

A Cabras 372 famiglie fanno fatica a riempire il carrello della spesa e arrivare a fine mese. Dati allarmanti dal Comune ma ora arriva un sostegno con la carta “Dedicata a te”, il contributo una tantum da 382,50 euro. È il fondo solidale istituito dalla legge di bilancio 2023 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per chi ha un Isee non superiore a 15mila euro. «La carta solidale è una misura una tantum per chi non percepisce il reddito di cittadinanza - spiega il sindaco Andrea Abis - Con la riforma del reddito di cittadinanza e senza politiche per il lavoro o alternative di sostegno andremo incontro a grandi difficoltà». Il contributo non è riconosciuto a nuclei familiari con meno di tre persone. ( s.p. )

