Con la bicicletta contro il bus 

Probabilmente a tradirlo è stata la pioggia. In sella alla sua bicicletta Giovanni Mostallino, pensionato di 76 anni, ieri mattina stava tornando a casa ma non è riuscito a fermarsi a uno stop all’incrocio tra via Sarcidano e via Taloro. Proprio in quel momento stava passando un pullman del Ctm: l’impatto è stato violentissimo, l’uomo è morto sul colpo.

Un incidente, una tragica fatalità proprio a due anni esatti dalla morte di un altro ciclista asseminese, Gemiliano Montis, che aveva perso la vita all’età di 39 anni, travolto da un tir sulla Statale 130. Dolore che succede ad altro dolore per la comunità.

L’incidente

Il fatto è accaduto ieri mattina intorno alle 10.20. Mostallino si è schiantato sulla fiancata centro-laterale di un pullman della linea 9, diretto a Decimomannu. Il mezzo pubblico si era rimesso in marcia dopo essersi fermato alla fermata precedente per far scendere alcuni passeggeri. Qualche istante dopo il giovane autista ha frenato di colpo appena ha sentito urtare la fiancata destra del mezzo, non rendendosi subito conto di cosa fosse accaduto. Il ciclista, privo di casco e protezioni, è stato buttato a terra dopo essere stato trascinato dal mezzo. Inutili i tentativi di rianimarlo, durati circa 40 minuti, da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

La vittima

Giovanni Mostallino era una persona molto conosciuta ad Assemini: sposato con Maria Cristina Pani, padre di tre figli, aveva un box di frutta e verdura al mercato di San Benedetto a Cagliari e anche da pensionato non ha mai abbandonato la campagna, sua grande passione. Negli anni 90 era stato dirigente dell’Asseminese calcio e da sempre era un attivista del gruppo parrocchiale di San Pietro: cantava nel coro, era componente della confraternita e andava ai pellegrinaggi di Medjugorje. Viene ricordato come una persona gentile e sorridente, sempre pronta a dare una mano al prossimo.

L’indagine

I rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di Assemini. Unanimini le testimonianze di coloro che hanno assistito impotenti alla scena: Gianni Mostallino non si sarebbe fermato allo stop e avrebbe urtato il bus di trasporto pubblico cadendo poi rovinosamente a terra. Sopraggiunti sul posto anche i familiari della vittima, comprensibilmente scossi per la tragica notizia e stretti in un composto silenzio.

I mezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e solo nel pomeriggio si è potuto visionare le riprese della telecamera dash cam installata nel pullman. Il traffico è stato interrotto per diverse ore e deviato da via Rio Sa Murta in via Tevere, direzione via Sulcis. «Sull’accaduto – dicono in un comunicato i vertici del Ctm – sono già state avviate tutte le procedure del caso. L’azienda, profondamente dispiaciuta, porge le più sentite condoglianze alla famiglia».

Il dolore

Sul posto è arrivato anche il sindaco Mario Puddu: «Amarezza, davvero una grande amarezza. È una tragica fatalità che colpisce di nuovo la nostra cittadina a due anni dalla tragedia di Gemiliano». Anche la consigliera Niside Muscas ricorda lo sfortunato ciclista: «Sono davvero dispiaciuta. Era una persona sempre sorridente e disponibile, cantava nel coro e aiutava in parrocchia senza risparmiarsi».

Chiude il parroco di San Pietro, don Paolo Sanna: «Gianni, oltre che molto legato alla vita spirituale della sua Comunità cristiana, amava essere presente in diversi gruppi parrocchiali: è stato una gran bella persona, per tanti un portatore sano di allegria».

