Con Kruslin  e Jefferson la Dinamo vola 

Un play vero, Jefferson. Charalampopoulos fisso da “4” e il ritrovato tiro da tre di Kruslin. La Dinamo migliora in attacco e inizia a vincere: tre successi in cinque gare col nuovo play americano. Ma soprattutto una produzione offensiva che nelle ultime tre partite ha sempre superato i 90 punti, andando ben oltre gli abituali 75 che segnava prima, sino al roboante 107-69 contro Pistoia.

I 107 punti rifilati ai toscani sono però solo record stagionale per la squadra allenata da Bucchi, che alla trentesima giornata di due campionati fa espugnò Varese 110-96. Lo scarto di 38 punti è invece il secondo in assoluto dopo il +41 contro Pesaro (114-73) del campionato 2018/19, quello della finale scudetto raggiunta dalla formazione allenata allora da Pozzecco.

Nuovo quintetto

Coach Bucchi sembra avere trovato il quintetto base giusto non solo per l'arrivo del più effervescente Jefferson al posto dello spento Whittaker ma anche con lo spostamento dell'ala greca Charalampopoulos nello spot di “4” anziché da “3”, utilizzandone maggiormente la capacità di giocare spalle a canestro e di aiutare a far circolare la palla. Allo stesso tempo ha reinserito Kruslin da titolare, ma come ala piccola, quindi nello spot “3”. Il croato ha ritrovato fiducia e buone percentuali nel tiro da tre.

Va detto pure che facendo partire l'ala McKinnie dalla panchina, paradossalmente ha consentito di gestire meglio l'americano, che ha mentalità da gregario ma con meno pressione può dare una mano più consistente in attacco. I 21 punti contro Pistoia sono la sua miglior prestazione stagionale

Coppa e campionato

Le prossime due partite sono uno snodo fondamentale per la stagione. La squadra sassarese è già in Francia: domani alle 20 si gioca la bella in casa dello Cholet. Per accedere al Round of 16 (girone a quattro) basterà una via di mezzo tra l'ottima prestazione sul parquet francese in gara uno (vittoria per 93-72) e quella persa in volata al PalaSerradimigni (91-95) per battere un'avversaria alla portata e riguadagnare quota nel ranking europeo. Che significa anche attrarre giocatori più forti in sede di mercato.

Domenica a Treviso invece c'è la possibilità di archiviare il discorso salvezza, perché vincere a Treviso significa portarsi a +8 dalla zona retrocessione col vantaggio del 2-0 proprio sui trevigiani, battuti già all'andata, seppure a fatica per 84-81. Vincere significa concentrarsi solo sulla rincorsa ai playoff scudetto.

