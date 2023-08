Con Jules Verne la grande avventura  è una scommessa 

Quando avevo otto anni i miei genitori acquistarono – rigorosamente a rate – l’enciclopedia della letteratura per ragazzi della Mondadori. Le copertine, tutte uguali, erano di un rigoroso verde marmorizzato, e sul fronte di copertina vi era una sorta di gagliardetto rosso e oro al cui interno erano stampati titolo e autore. È in quel lontano 1983 che ho iniziato a viaggiare, a esplorare epoche e latitudini. Quei viaggi erano così importanti che la casa editrice dava in omaggio un computer della Commodore. Così ho incontrato Peter Pan e sono stato a Mompracem, temuto l’ira del signor Hyde, andato alla ricerca dell’isola del tesoro, fuggito alla creatura del dottor Frankenstein.

Non è un caso quindi che in edicola domani, per la collana “I Classici de L’Unione Sarda”, nell’ambito della Biblioteca dell’identità (a un prezzo di 4.50 euro in aggiunta al costo del giornale), troverete il romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, uno dei viaggi più lunghi e avventurosi che abbia avuto la possibilità di affrontare.

Le fughe

Non credo però si possa parlare dell’opera separandola dall’autore, e questo a mio avviso a maggior ragione con uno scrittore del calibro di Verne. Nato a Nantes nel 1828, ad appena 11 anni si imbarcò su una nave per le Indie al solo scopo di acquistare una collana di coralli da regalare alla cugina Caroline, della quale era profondamente innamorato. L’avventura esotica del giovane Jules terminò prima che la Loira sfociasse nell’Oceano Atlantico: suo padre Pierre, magistrato, lo ritrovò a Paimbœuf e lo ricondusse a casa. La fuga fu solo uno dei prodromi del conflitto tra padre, che avrebbe voluto tramandargli la professione di avvocato e figlio, che aveva invece un amore viscerale per la scrittura. Tra i due, alla fine – e per nostra fortuna – vinse Jules che nel 1850, a trentacinque anni, abbandonerà la carriera giuridica per dedicarsi alla sua passione.

Tempi difficili

Seguiranno tempi difficili, tanto che, nel 1856, Verne si farà assumere come agente di cambio a Parigi per sbarcare il lunario. Eppure il successo è dietro l’angolo e forse Jules lo sa, perché non demorde: nel 1863 l’editore Hetzel gli pubblicherà “Cinque settimane in pallone”, romanzò che gli darà abbastanza fama e denaro da consentirgli di dedicarsi unicamente alla scrittura, consegnando alla storia decine di romanzi, raccolte di racconti, opere teatrali.

L’opera

Pubblicato nel 1873, “Il giro del mondo in 80 giorni” racconta del tentativo di circumnavigare il globo compiuto da Phileas Fogg, un gentiluomo londinese ricco, metodico e riservato e del suo maggiordomo francese Passepartout, una sorta di moderno Sancho Panza che, già dal proprio nome, lascia intendere il suo ruolo nella vicenda, ovvero consentire il “passaggio” anche dove la strada sembrerà interrotta. I due verranno inseguiti dall’agente Fix, un poliziotto inglese che crede di aver riconosciuto in Fogg il rapinatore della Banca d’Inghilterra.

Il viaggio

Da Londra a Brindisi, e da qui attraverso Suez fino a Bombay, attraversando l’Oriente per arrivare infine nel Nuovo Mondo e, da qui nuovamente verso la vecchia Europa, solo per dimostrare di avere ragione: il viaggio è possibile. Nel 1891 – circa venti anni dopo la pubblicazione del romanzo – la giornalista americana Nellie Bly, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochran, riuscirà nell’impresa di superare Fogg compiendo la circumnavigazione in settantadue giorni, sei ore, undici minuti e quattordici secondi. Se la realtà si è presa la rivincita sulla fantasia, però, è solo perché quest’ultima aveva tracciato il solco della sfida.

Tema universale

Grattando sotto la patina del romanzo d’avventura, il lettore si trova di fronte a un tema universale e contemporaneo, ovvero della possibilità di cambiamento insita nella natura umana, di come un viaggio che ci costringe fuori dal quotidiano possa spalancare la porta delle possibilità. E se il viaggiatore curioso si sarà già premunito di indossare sguardi nuovi per carpire quello che l’avventura gli propone, non creda il viaggiatore distratto di potersi esimere dalla chiamata alla metamorfosi, perché chi ritorna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita: il viaggio, sempre, ti cambia e poco o nulla conta la mèta che è solo pretesto per andare, per scoprire e scoprirsi attraverso lo sguardo dell’altro.

La vita ci viene incontro

E questo vale anche per Phileas Fogg, il cui scopo primigenio non è viaggiare, non ha alcuna predisposizione alla scoperta né inclinazione all’avventura, chiuso com’è nella sua routine quotidiana: basti pensare che ha licenziato un maggiordomo reo di avergli portato l’acqua per la rasatura del viso più fredda di 1.1 gradi centigradi rispetto al solito. No, Phileas Fogg non prova alcuna attrazione verso la scoperta e il nuovo: ciò che vuole è soltanto vincere la scommessa fatta con i colleghi del Reform Club per la cifra esorbitante di 20 mila sterline, dimostrare la propria supremazia intellettuale celebrando la vittoria della modernità sul conservatorismo retrivo.

Eppure, per quanto ci si possa alienare dall’esperienza, il mondo ci viene ugualmente incontro con il suo carico di profumi, sapori, scorci. Basta alzare lo sguardo, basta vincere l’indifferenza. È così che il nostro protagonista troverà l’amore.

Qui credo sia la forza di questo romanzo, che sopravvive nella sua capacità di svelarci che nessuno torna mai davvero da alcun viaggio, perché viaggiare è in fondo vivere, e questo significa accettare di perdere pezzi di noi per far spazio al nuovo, e alla bellezza che ci spetta e aspetta. Magari in India.

RIPRODUZIONE RISERVATA