Con Izaguirre è diventato Tour dei baschi 

La Spagna non vinceva al Tour de France da cento tappe e in tre giorni ne ha vinte due. Una martedì con Pello Bilbao, l’altra ieri con Ion Izagirre (Cofidis), che ha conquistato per distacco la 12ª frazione, Roanne-Belleville en Beaujolais, di 168,8 km. È anche la seconda vittoria di un corridore basco in questa edizione scatta proprio dai Paesi Baschi. Piccoli elementi per raccontare una bella favola.

Ieri Izagirre, 34 anni, è scattato sull’ultima salita e ha chiuso con circa un minuto di un vantaggio sul francese Mathieu Burgaudeau e Matteo Jorgenson, e altri spiccioli si compagni di fuga, tra i quali non c’era più Mathieu Va der Poel, protagonista di un tentativo solitario spento a poco meno di 30 km dall’arrivo. C’era invece Thibaut Pinot, che ora e 10° in classifica a 6’33”.

Il gruppo con la maglia gialla Jonas Vingegaard è arrivato con un distacco di oltre quattro minuti e la situazione in classifica è rimasta invariata. Il danese della Jumbo-Visma ha 17” su Tadej Pogacar (Uae Emirates) e 2’40” sull’australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Oggi per tutti l’esame del Grand Colombier. ( c.a.m. )

