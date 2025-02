Con “Istella mea” (Giunti) Offeddu a Sassari e Nuoro 

Mercoledì prossimo arriva in tutte le librerie il nuovo romanzo dell’autore nuorese Ciriaco Offeddu “Istella mea” (pagina 384, euro 20) che segno il suo passaggio con una delle major dell’editoria italiana, Giunti. E giovedì prende il via da Sassari il tour di presentazioni.

Il primo appuntamento è alle 18 alla Biblioteca Universitaria (via Costa 57) dove Offeddu sarà accompagnato da Bachisio Bandinu. I due autori saranno poi anche venerdì 14 (alle 18) alla Mieleamaro di Nuoro, corso Garibaldi 60. Sabato, alle 18, Offeddu sarà nuovamente a Sassari ospite (alle 18) della Galleria del centro commerciale Le Porte. La trama del romanzo: Nuoro, primi anni ’60, in una Sardegna popolata di cavalieri, pastori e leggende, la giovanissima Rechella scopre l’amore grazie a Martino, un ragazzino dalla fantasia fervida, capace di prodigi come alzarsi in volo e spingere lo sguardo fino al mare. Martino è stato abbandonato e vive con la nonna Jaja, donna rispettata, che nella sua cantina nasconde qualcosa di oscuro e potente. Il resto sarà tutto da scoprire.

RIPRODUZIONE RISERVATA