Con “Imago” Lorenzo Stea a Cagliari 

Ha preso il via ieri al Temporary Storing di di via 29 novembre 3/5 a Cagliari la mostra “Imago” dell’artista Lorenzo Stea (nato a Torino e risiedente da oltre vent’anni in Sardegna) un’esposizione promossa dalla Fondazione Bartoli Felter a cura di Alessandra Menesini. La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19.30 festivi esclusi, sino al 21 febbraio.

Scrive la curatrice: «Emergono da una patina di scuro bitume, le figure di Lorenzo Stea. Dipinte sui teloni ferroviari che ancora conservano le lettere e i numeri della loro dismessa funzione, sono attraversate da inserti di corda, di stoffa, di carta. Incursioni che intaccano l'apollinea armonia dei canoni aurei e li rendono ruvidamente contemporanei.

Le matrone romane con le chiome inanellate, i cavallini della giostra bardati come i destrieri dei paladini in battaglia, le rughe di un anziano certamente saggio hanno la stessa valenza epica».

