Con “Il viaggio di Nur” imparare è un gioco 

Attraverso un gioco e guidati dal guerriero nuragico Nur, gli studenti di elementari e medie di Barumini, Gesturi, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Segariu, Siddi, Villamar e Villanovafranca stanno esplorando le tappe salienti della storia della Sardegna. L’ultima giornata è prevista per oggi, dalle 9 al centro Giovanni Lilliu di Barumini. Il gioco “Il viaggio di Nur, dagli Shardana al Regno d’Italia”, realizzato da Gianfranco Sperati, coniuga un’esperienza educativa tra storia e divertimento per gli oltre 400 ragazzi partecipanti e mira a consolidare il legame tra scuola e territorio per una lezione speciale. Si sviluppa come il classico gioco da tavolo in cui gli alunni delle classi si confrontano con domande, imprevisti e battaglie.

«Sono felice di portare il progetto a Barumini per coinvolgere molti ragazzi: speriamo di ampliarlo ad altri istituti», dice Sperati. Per Roberto Scema, dirigente dell'istituto Villamar «queste giornate sono un'opportunità di crescita per coinvolgere sempre più studenti nella storia affascinante della Sardegna». Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, sottolinea l’importanza di Barumini come «luogo ideale per tali iniziative culturali grazie alla vicinanza con Su Nuraxi». ( g. g. s. )

