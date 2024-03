Con il turco Ziya Azazi alle sorgenti del Sufismo  

Viaggio alle sorgenti del Sufismo con “Dervish”, un'opera del danzatore e coreografo turco Ziya Azazi, ispirata all'ipnotico rituale dei monaci rotanti e comprendente due sue creazioni, “Azab” con musiche di Uwe Felchle e “Dervish in Progress” con musiche di Mercan Dede, una produzione Za&Office (tour italiano a cura di Naturalis Labor) in cartellone oggi alle 20.30 all’Akinu Congia di Sanluri, domani alle 21 al Costantino di Macomer, dopodomani alle 21 al Gavì Ballero di Alghero e infine giovedì 28 marzo alle 21 al Tonio Dei di Lanusei. Il tutto sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC.

Il fascino dell'antica pratica di meditazione, in cui l'individuo si astrae, dimentico di sé e della realtà circostante, per volgere la mente al divino e lasciarsi guidate dalla musica in un'imitazione simbolica del moto dei pianeti del sistema solare, rivive sulla scena in una performance in cui si fondono ricerca e artistica e percorso spirituale: “Dervish” rappresenta la sintesi del cammino sulla via dell'illuminazione attraverso le quattro porte della Legge, del Cammino, della Consapevolezza e del Discernimento, culminante in uno stato di grazia, in armonia con il cosmo.

Ziya Azazi reinventa attraverso la danza un rito religioso e una visione filosofica, che trascendono la dimensione puramente concreta per avvicinare l'uomo alla comprensione del disegno divino al termine di un viaggio mistico: “Dervish” ridisegna idealmente il percorso, e le fatidiche soglie oltre le quali l'esperienza individuale si traduce in una rivelazione interiore e nella coscienza luminosa e profonda della verità.

