Con il Suv travolge e uccide una 21enne Scappa ma si consegna poche ore dopo 

Napoli. Alla fine si è consegnato il pirata della strada che all'alba di ieri ha investito e ucciso a Napoli una ragazza di 21 anni, Sara Romano, che stava tornando a casa dopo una serata con le amiche. Un paio d'ore prima, in circostanze quasi analoghe, una 27enne, ricoverata in prognosi riservata, è stata travolta da un altro automobilista, un 24enne, che si è fermato solo mezz’ora dopo nel quartiere di Fuorigrotta, non distante da dove è avvenuto l’investimento mortale.

La ragazza di 21 anni è stata uccisa mentre dal lato passeggero era scesa per mettersi al volante dell’auto di cui era proprietaria. Nello stesso istante, in via Cattolica, zona occidentale del capoluogo campano, è passato il Suv che l’ha colpita e uccisa sul colpo. Sara Romano viveva nel centro storico di Napoli. Alla guida c’era un 29enne, sposato e padre di due figli. Il giovane, che aveva preso a noleggio la grossa auto, si è presentato in commissariato insieme al suo avvocato.

