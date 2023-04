Torino 0

Roma 1

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic Savic; Gravillon (17’ st Djidji), Schuurs, Buongiorno (34’ st Karamoh); Singo, Ricci (17’ st Vlasic), Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic (34’ st Lazaro); Sanabria (17’ st Pellegri). Allenatore Juric.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken (28’ st Matic), El Shaarawy (25’ st Pellegrini); Dybala (38’ st Abraham). Allenatore Mourinho.

Arbitro : Colombo di Como.

Rete : nel pt 8’ Dybala (rigore).

Note : ammoniti Schuurs, El Shaarawy, Gineitis, Milinkovic-Savic.

Torino. Serviva una vittoria in trasferta per issarsi in zona Champions e la Roma la ritrova a Torino dopo oltre due mesi. Basta un rigore di Dybala in apertura di gara per centrare il terzo posto grazie al doppio passo falso delle milanesi. Il Toro invece si ferma di nuovo in casa dopo il tonfo col Napoli. Accoglienza polemica per l’ex Belotti: «Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare», il testo dello striscione sul secondo anello della curva Maratona.

La sfida dei granata parte in salita: il tiro di Zalewski è intercettato da Schuurs con un braccio troppo largo, Dybala trasforma il rigore e la Roma è avanti dopo 8’. I granata provano a riorganizzarsi e a colpire con qualche tiro da fuori, senza successo. Stesso spartito nella ripresa. Esulta Mourinho, che supera Inter e Milan.

