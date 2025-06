Con il restauro la scuola recupera il colore originario 

A Macomer sono in atto i lavori di risanamento dello storico edificio scolastico di via Roma, sotto l’osservazione della Soprintendenza ai Beni culturali, che deciderà anche il colore della facciata, applicando quello originale.

Gli investimenti ammontano a circa 800 mila euro, grazie a un finanziamento della Regione, che ha accolto le richieste dell'amministrazione comunale, dopo il crollo dei cornicioni dallo storico edificio, realizzato nel 1929. Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione. Previsto, in particolare, il rifacimento delle facciate prospicienti via Roma, via Genova e via Deledda.

La prima tranche del finanziamento, pari a 450 mila euro, interesserà la facciata principale, con la ricostruzione dei caratteristici cornicioni, che sono crollati nell’ottobre di due anni fa e ha costretto il Comune a dichiarare l’emergenza e a chiedere finanziamenti per il consolidamento della struttura, che è stato fatto in tempi record, per consentire agli alunni la sicurezza necessaria.

Il Comune è voluto andare oltre, chiedendo i finanziamenti per la sistemazione complessiva delle facciate, anche con la sostituzione degli infissi. Complessivamente c’è un finanziamento che arriva a circa 800 mila euro.

