«Con il porta a porta centriamo gli obiettivi sulla differenziata» 

Il perno del nuovo servizio di gestione dei rifiuti è il contestatissimo (dalle opposizioni in Consiglio) sistema porta a porta. «Intanto è lo stesso che ha confermato anche la precedente amministrazione quando a marzo del 2024 ha adottato la delibera con le linee di indirizzo per il nuovo appalto», spiega Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana. E poi «è l’unico che permette di raggiungere i livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge», oggi siamo addirittura oltre il 76% con l’obiettivo di superare l’80%. Non solo. «È dimostrato che il porta a porta è un sistema responsabilizzante». Tradotto: col porta a porta la differenziazione si fa sotto la propria responsabilità (nome e cognome) e la raccolta risulta corretta. «Se invece lo si conferisce all’interno delle ecoisole, il rischio, dimostrato dai dati in nostro possesso, è che la differenziata non si faccia bene», spiega ancora. Giusto per intendersi, «nelle isole ecologiche abbiamo trovato una griglia per arrostire e un cane morto, la dimostrazione ulteriore che più di tutti il porta a porta permette di raggiungere i livelli di differenziazione sui quali non si può tornare indietro», aggiunge.. Non si può e non si deve. Anche perché il Comune, grazie al fatto che i cagliaritani fanno bene la differenziata, riceve una premialità di 1,5 milioni di euro. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA