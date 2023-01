«Con il Pd alle regionali? Decide Conte» 

Questo comunque non esclude che, in caso di accordo e alla luce del risultato delle politiche, il M5S possa esprimere il candidato alla guida della Regione.

Per ora un’alleanza non c’è, ma i presupposti ci sono tutti. Secondo Desirè Manca, consigliera regionale del Movimento Cinquestelle, le convergenze sui temi trovate in questi quattro anni con il centrosinistra «sono un dato di fatto».

Per ora un’alleanza non c’è, ma i presupposti ci sono tutti. Secondo Desirè Manca, consigliera regionale del Movimento Cinquestelle, le convergenze sui temi trovate in questi quattro anni con il centrosinistra «sono un dato di fatto».

Insomma, l’apparentamento con gli altri partiti dell’opposizione in vista delle regionali del 2024 sembra a portata di mano.

«Quando gli obiettivi coincidono, ci si trova bene a lavorare assieme. Ma se mi chiede di possibili alleanze, io non posso rispondere. Posso però dire che continueremo su questa strada, lavorando sui temi, però eventuali accordi saranno decisi di comune accordo tra la base del Movimento e Giuseppe Conte».

Questo comunque non esclude che, in caso di accordo e alla luce del risultato delle politiche, il M5S possa esprimere il candidato alla guida della Regione.

«No, non lo escludo assolutamente. Ma, ripeto, decidono la base e Conte».

Quanto è importante il congresso del Pd, nazionale e regionale, in vista di un’alleanza?

«Sui temi siamo uniti con tutte le forze della minoranza, non solo con il Pd: questo è fondamentale sottolinearlo. Ad ogni modo, io non entro mai nelle dinamiche degli altri partiti, per cui non entro nel merito del congresso. Qualsiasi sia il risultato, noi parleremo con chiunque, sempre e comunque sui temi».

Un altro anno poi si vota: che opposizione farete in questi dodici mesi? Anti-Solinas o più costruttiva?

«In quattro anni non siamo andati contro il presidente della Regione a prescindere. Se fosse stato così non saremmo stati tra quelli che hanno presentato più proposte di legge. Abbiamo sempre detto cosa non va bene e proposto un’alternativa. Cercheremo di dare il nostro apporto per trovare soluzioni rispetto ai problemi atavici della Sardegna».

In quattro anni ha concentrato tanti interventi sulle condizioni degli ospedali. Ma pensa davvero che, con voi al Governo della regione, con una pandemia da gestire, le cose sarebbero andate tanto diversamente?

«Certamente. In piena pandemia si portavano in Aula disegni di legge che nulla avevano a che fare con la soluzione dei problemi sanitari. In piena pandemia abbiamo avuto un presidente della Regione che ha spinto per approvare la riforma della sanità, che ha fatto approvare provvedimenti come l’aumento del suo staff. Quindi si poteva fare molto meglio. Se ci fossimo stati noi sicuramente non avremmo fatto scelte oscene portate avanti da un governatore che è sempre stato e sempre sarà staccato dalla realtà che vivono i nostri concittadini».

In particolare cosa avreste fatto?

«Per esempio, l’economia utilizzata per lo staff del presidente l’avremmo messa a disposizione per valorizzare il lavoro dei medici. Ricordo che siamo vivi per il grandissimo sacrificio fatto dagli operatori sanitari. Avrei stanziato quei fondi per premiare e valorizzare il grande lavoro fatto a livello sanitario».

Alla Sanità meglio Mario Nieddu o Carlo Doria?

«Doria è appena arrivato e io non parto mai prevenuta. In ogni caso, gli assessori rispecchiano la visione politica del governatore, e tutti sanno che Solinas non ha visione politica, tanto meno per migliorare la vita dei sardi».

Ha fatto tantissime richieste di accesso agli atti sulle azioni della Giunta e del presidente. Ha parlato spesso di mancanza di trasparenza. Perché?

«Quando si lavora in modo corretto, avendo come unico obiettivo l’interesse dei sardi, credo sia un piacere far conoscere il proprio lavoro. Diverse mie richieste non hanno ottenuto risposta. Quando si comincia a non rilasciare la documentazione, quando non si ha il piacere di farlo, allora si ha qualcosa da nascondere».

Spoils system: spesso l’opposizione ha urlato allo scandalo, ha parlato di “poltronificio”. Ma tutte le maggioranze da sempre occupano i posti di potere, persino il M5S.

«Andare a ricoprire ruoli per nomine non è un delitto. Lo diventa nel momento in cui li fai ricoprire ai tuoi amici, o a persone che non hanno la competenza. Nel caso di questa maggioranza, non contesto la nomina in sé, ma chi è stato scelto. Continuo a pensare che la base della scelta politica debbano essere la competenza, la professionalità e la preparazione, e questa Giunta regionale non ha rispettato questi criteri».

Quali sono i provvedimenti da mettere assolutamente in campo nell’ultimo anno di legislatura?

«Quasi tutti quelli previsti a livello sanitario e dei trasporti. Abbiamo proposte di legge ferme da 4 anni, importanti come quella sulla celiachia che non costa nulla finanziare. In un anno si potrebbero ottenere ottimi risultati se solo ci fosse la volontà politica. Che però manca».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata