Con il p greco divertirsi è una costante 

Si scrive in greco e si legge in numeri. La costante matematica che indica con 3,14 il rapporto tra circonferenza e diametro si festeggia in tutto il mondo il 14 marzo, data che in cifre corrisponde alla costante di Archimede. Anche l’Istituto Leonardo Da Vinci ha onorato l’appuntamento dedicando una mattinata alla presentazione di lavori e attività legate al pi greco. Matematica ma non solo. Numeri, arte, tecnologia, ambiente ed eco sostenibilità, inglese, storia e filosofia si sono ritrovati insieme in una giornata didattica alternativa con i ragazzi sul palco a presentare le loro creazioni. Voti, applausi e premi per tutti.

Sul podio il plastico di un edificio ecosostenibile a forma di pi greco realizzato dai ragazzi della seconda A del Liceo artistico, al secondo posto il gioco di società firmato dagli alunni della 1 B Liceo scientifico, al terzo il pacchetto virtuale della 1 A scientifico con animazioni, quiz realizzati con scratch, ambiente virtuale e mostra con cospaces e poi, a pari merito, infografiche, quiz con kahoot ideati dalla 2B scientifico, video stile art attack e fumetti digitali prodotti dalla 1D del linguistico tedesco, l’esposizione in inglese degli alunni della 1A Scienze umane e, visto che in inglese pgreco è omofono di pie (torta) non poteva mancare il pezzo goloso: una torta a tema della Terza del liceo linguistico tedesco. Chissà che la matematica non diventi più appetibile. Promotrice dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione, la professoressa Anna Marongiu che ha realizzato l’evento in collaborazione con alunni e docenti delle classi in gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA