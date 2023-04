«Con il nuovo Puc faremo costruire un maxi ricovero» 

Cani gatti e una nuova struttura. «Nel nuovo Puc prevederemo la realizzazione di un nuovo canile di scala metropolitana, che consenta di dare servizi adeguati ai nostri ospiti a 4 zampe. Vorremmo però tenere ancora il presidio di via Po, perché la sua posizione centrale aiuta molto nelle azioni di volontariato e nelle adozioni», spiega Giorgio Angius, vicesindaco e responsabile delle Politiche per il benessere degli animali. «Il canile ospita in media 120 cani ogni anno provenienti spesso da situazioni di abbandono o da sequestri di abitazioni in cui si svolgevano attività illecite. Grazie al grande cuore dei cagliaritani riusciamo però ogni anno a promuovere un numero di adozioni sufficiente a compensare i nuovi ingressi e rimanere in equilibrio», sottolinea. «Non ci possiamo però mai fermare, quindi periodicamente riproponiamo campagne per le adozioni, assicurando un percorso di affiancamento utile alla scelta del cane più adatto».

Un impegno su più fronti: «La Commissione ha convocato i rappresentanti delle associazioni e più volte il Garante per gli animali», aggiunge la presidente Enrica Anedda Endrich. «Sono emerse alcune criticità che stiamo esaminando: sarebbe necessario un censimento delle colonie feline e dati precisi sul randagismo canino».

