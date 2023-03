Dopo il successo sull’Ascoli, il Cagliari si rimette in corsa e si appresta a giocare sette scontri diretti decisivi per i playoff, il primo sabato in casa della Reggina. L’obiettivo è ora quello di raggiungere il 3° o il 4° posto e per farlo Ranieri punta sui gol di Lapadula, giunto a quota 13 dopo la doppietta di venerdì. È già il miglior Lapadula di sempre dopo l’anno d’oro di Pescara.