Asl.
09 settembre 2025 alle 00:25

Con il metaverso lo screening arriva nella colonia penale 

La Asl 3 continua a portare aventi il programma di screening dell’epatite C per prevenire, eliminare ed eradicare il virus. L’iniziativa, di cui la Asl di Nuoro è stata individuata azienda capofila dalla Regione, fa tappa nella casa di reclusione di Mamone. Attraverso l’utilizzo della strumentazione tecnologica in dotazione e al lavoro degli operatori di diversi servizi, ieri è stato possibile effettuare le prime visite nel metaverso.

Con i visori, il direttore di Medicina generale dell’ospedale San Francesco, Salvatore Zaru, senza necessità di spostarsi dal presidio, ha incontrato in un “ambulatorio virtuale” i detenuti che hanno aderito allo screening dell’epatite C e necessitano di ulteriori accertamenti. Fondamentale il supporto della Piastra ambulatoriale ospedaliera, innovativo spazio con ambulatori dedicati a varie specialità, coordinato da Francesco Tuvoni. «Ho utilizzato il metaverso per una prima visita epatologica in due pazienti ospiti del carcere di Mamone - dice Zaru - dopo alcuni anni da un primo utilizzo nell’ambito di alcuni corsi di formazione a cui ho partecipato». «È una importante iniziativa a favore della popolazione più fragile», afferma Angelo Zuccarelli, commissario dell’Asl.

